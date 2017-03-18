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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 55565758>
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 16:39

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

адекватный человек увидит разницу пригорода и Трои

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 17:28

  vitaliian написав:По доходности двушка 60м2 в Буче с простеньким ремонтом в новом доме продаётся за 36500 уе и её реально сдать за 7 тыс грн (однушки 36м2 минимум по 6 сдают) . Что можно купить в Киеве за 36500 уе и сдать за 7тыс грн? От мертвого осла уши...

я всё время думал что арендатор в Ирпень/Бучу не поедет (или поедет за 5 копеек) ан нет едут аш бегом. В моем жк до 50% квартир под арендой и вакантных нет.

Товарищ снимал в Ирпене 1-комн. за 7 тыс. Хозяйка решила поднять арендную плату. Он начал махать шашкой, мол, за нефиг делать найдет за такие деньги квартиру получше. Ага-ага. Потыкался, помыкался, все приличное подорожало. Короче, согласился на повышение.
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 17:34

  Frant написав:Купляєте машину представницького класу, і щоденно 2,5-3 години тягнетесь зранку в автокорках з Єпеней до Києва,.
как раз вчера проехался машиной с Ипеней до Академа можете взглянуть, теоретики.

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 17:40

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  Frant написав:бідняжка)))
чи вистачило зарплати?
что такое "зарплата"? в моей жизни нет такого слова.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 18:29

Саме так.
Купляєте машину представницького класу, і щоденно 2,5-3 години тягнетесь зранку в автокорках з Єпеней до Києва, а увечері - в зворотному напрямку. Задоволення (бензин і амортизація) коштує 250-300 дол/міс для недорогої машини, тобто щорічно 3000-3500 дол. Може, це недорого за фонтани і ліс поруч.
Правда, питання з дитсадками, школами, лікарнями - лишилось відкритим.
П.С

Кажуть, обліківка Віталіана купила собі житло в Єпенях в кредит. Це правда?
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 18:35

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  Frant написав:Кажуть, обліківка Віталіана купила собі житло в Єпенях в кредит. Це правда?
вот вам не стыдно сплетни распускать? я категорический противник кредитов и ипотек, спросите у долярчика или фейслеса.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 18:38

  vitaliian написав:
  Frant написав:Кажуть, обліківка Віталіана купила собі житло в Єпенях в кредит. Це правда?
вот вам не стыдно сплетни распускать? я категорический противник кредитов и ипотек, спросите у фейслеса)

А я противник купівлі житла в Єпенях.
Тому що воно надзвичайно дорого коштує, якщо врахувати витрати свого часу, бензину і амортизації свого авто.
І кожен місяць треба платити за дорогу стільки, що можно орендувати житло в Києві, біля метро за ці кошти.

Звісно, є дешевший варіант: маршрутки і пригороді електрички.
Думаю, що ви з задоволенням хми користуєтесь.

В будь якому випадку, своїх витрачених жоденно декілька годин часу - вже не повернеш
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 18:42

  vitaliian написав:
  Frant написав:Кажуть, обліківка Віталіана купила собі житло в Єпенях в кредит. Це правда?
вот вам не стыдно сплетни распускать? я категорический противник кредитов и ипотек, спросите у долярчика или фейслеса.

Значить, з київської общажки перебрались в Єпенівський новобуд, а зараз збираєте кошти на квартиру в Києві?
До пенсії - встигнете купити?
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 18:44

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  Frant написав:що ви з задоволенням хми користуєтесь.
я здесь пишу чем я пользуюсь, самокат и авто. Если вам дорого это не означает что всем дорого, траффик по утрам довольно плотный, и едут явно не нищеброды (судя по маркам авто).
  Frant написав:Значить, з київської общажки перебрались в Єпенівський новобуд, а зараз збираєте кошти на квартиру в Києві?
До пенсії - встигнете купити?
до пенсии нет, потому что не собираюсь этого делать. Поверьте, хотел бы давно переехал.
Вот здесь я писал что хочу купить. viewtopic.php?p=5291693#p5291693
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 04 вер, 2021 18:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 18:51

Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 04 вер, 2021 19:38, всього редагувалось 1 раз.
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