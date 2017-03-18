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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 55565758
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 19:14

  vitaliian написав:
  Frant написав:Звісно, саме багачі купляють квартири в 25-поверхових "неохрущах" в Єпенях. І "євробляхи" і американські битки вони ж купляють)))
у вас лично какое авто? видимо не меньше чем бентли из салона. Ваша манера обливать грязью людей, которые вам ничего дурного не сделали - омерзительна. Вы наверное большой неудачник по жизни. У меня нету другого объяснения.

Причому тут бруд?
Дешеві квартири купляють ті, хто не може зібрати гроші на дорожче житло. Це нелегко, так.

Проте дилема "вторинка в Києві біля метро" або ж "первинка в Єпенях за 15 км від Києва" - вона є. І кожен вибирає варіант під себе. І в другому лму випадку - за підвищений комфорт в Єпенях треба платити щомісячно, і добре платити. Або ж перебиратись в Київ.

П.С. на електросамокаті і велосипеді 25 км щоденно - зимою також їздите?
Frant
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