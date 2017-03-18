Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

vitaliian написав:у вас лично какое авто? видимо не меньше чем бентли из салона. Ваша манера обливать грязью людей, которые вам ничего дурного не сделали - омерзительна. Вы наверное большой неудачник по жизни. У меня нету другого объяснения.
Причому тут бруд?
Дешеві квартири купляють ті, хто не може зібрати гроші на дорожче житло. Це нелегко, так.
Проте дилема "вторинка в Києві біля метро" або ж "первинка в Єпенях за 15 км від Києва" - вона є. І кожен вибирає варіант під себе. І в другому лму випадку - за підвищений комфорт в Єпенях треба платити щомісячно, і добре платити. Або ж перебиратись в Київ.
П.С. на електросамокаті і велосипеді 25 км щоденно - зимою також їздите?