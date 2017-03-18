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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 07:57

  Hotab написав:
  vitaliian написав:за такие деньги только подвалы без окон

Там за мухой не успеть. Подгребает все. ))

Для мухи это аэродром. Я думал под аренду взять. 8к за такую площадь как с куста.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 08:08

vitaliian , Там полезной выйдет едва 40.
И та частично без естественного освещения.
Это могли быть доп.спальни. Но днём с такими давящими на голову потолками долго не выдержать.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 09:21

  Hotab написав:vitaliian , Там полезной выйдет едва 40.
И та частично без естественного освещения.
Это могли быть доп.спальни. Но днём с такими давящими на голову потолками долго не выдержать.

нит, замеряли по опорам (там уже 1,60) всё что меньше 1,60 -идёт бесплатно, а это реально дофига, я так прикинул примерно как 5-6 шкафов купе. А от 1,60 это вполне полезная площадь, туда ставятся диваны и если глаз на макушке, нет то вы эти 1,60 и не видите. Туда легко влазит 12футовый бильярдный стол и по метру с каждой стороны ещё остаётся для размаха кия.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 16:30

  vitaliian написав:нит, замеряли по опорам (там уже 1,60) всё что меньше 1,60 -идёт бесплатно, а это реально дофига, я так прикинул примерно как 5-6 шкафов купе. А от 1,60 это вполне полезная площадь, туда ставятся диваны и если глаз на макушке, нет то вы эти 1,60 и не видите. Туда легко влазит 12футовый бильярдный стол и по метру с каждой стороны ещё остаётся для размаха кия.

Якісь прям вологі більярдні мрії пішли)
Мансарда завжди була варіантом лише трохи краще підвалу. Класна штука на додаток до поверху внизу, але окремо в такому жити - це катування.

Я тільки цього літа пару місяців прожив в будинку де спальня була в мансарді, якщо спати то норм, але вдень хочеться звідти втекти, дах реально тисне.
zerocool
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 17:53

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  vitaliian написав:Hotab Есть мансарда за 5 копеек, видел лично, очень светлая. Огромное окно в потолке санузла это вообще нечто вау эффект 100%. Высота по центру комнаты 3 метра.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/super-t ... bserved_ad
прикол в том что она одна на этаже и 2 лестничных пролёта идут в подарок. Всего на подъезд 6 квартир. И свой дворик. :D

Виклали вже на загал)) - ну і правильно, якщо самі не купуєте це :D
Але, бачите по коментах - що, там де ви/ми бачимо потенціал/перспективи/успіх :D - інші, навіть, близько не підійдуть :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 18:08

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  Успіх написав:Але, бачите по коментах - що, там де ви/ми бачимо потенціал/перспективи/успіх - інші, навіть, близько не підійдуть
поэтому киевский бетон с 8% рентабельности это круто а Ирпенский с 12-14% ацтой.
  Успіх написав:Виклали вже на загал)) - ну і правильно, якщо самі не купуєте це
вообще мансарды не люблю но эта удачная по краям комнаты где столбики 1,60 по центру 3м. До тех окон мы с риелторшей дотянуться не могли я приносил газоблок на который мы вставали чтобы его открыть.
  zerocool написав:Я тільки цього літа пару місяців прожив в будинку де спальня була в мансарді, якщо спати то норм, але вдень хочеться звідти втекти, дах реально тисне.
спасибо за инфу, я не жил никогда в мансарде может чего то не понимаю.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 19:45

Re: Где лучше купить? ;)

  vitaliian написав:вообще мансарды не люблю но эта удачная по краям комнаты где столбики 1,60 по центру 3м. До тех окон мы с риелторшей дотянуться не могли я приносил газоблок на который мы вставали чтобы его открыть

От може якраз в цій мансарді і почував би себе краще кабінет стоматолога?(масажиста/костоправа/знахаря) ;)
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 20:11

  Успіх написав:
  vitaliian написав:вообще мансарды не люблю но эта удачная по краям комнаты где столбики 1,60 по центру 3м. До тех окон мы с риелторшей дотянуться не могли я приносил газоблок на который мы вставали чтобы его открыть

От може якраз в цій мансарді і почував би себе краще кабінет стоматолога?(масажиста/костоправа/знахаря) ;)

сауна)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 22:11

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:вообще мансарды не люблю но эта удачная по краям комнаты где столбики 1,60 по центру 3м. До тех окон мы с риелторшей дотянуться не могли я приносил газоблок на который мы вставали чтобы его открыть

От може якраз в цій мансарді і почував би себе краще кабінет стоматолога?(масажиста/костоправа/знахаря) ;)

сауна)

Нє, затоплять сусідів знизу :mrgreen:
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