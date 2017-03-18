Для мухи это аэродром. Я думал под аренду взять. 8к за такую площадь как с куста.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 вер, 2021 07:57
Додано: Суб 11 вер, 2021 08:08
vitaliian , Там полезной выйдет едва 40.
И та частично без естественного освещения.
Это могли быть доп.спальни. Но днём с такими давящими на голову потолками долго не выдержать.
Додано: Суб 11 вер, 2021 09:21
нит, замеряли по опорам (там уже 1,60) всё что меньше 1,60 -идёт бесплатно, а это реально дофига, я так прикинул примерно как 5-6 шкафов купе. А от 1,60 это вполне полезная площадь, туда ставятся диваны и если глаз на макушке, нет то вы эти 1,60 и не видите. Туда легко влазит 12футовый бильярдный стол и по метру с каждой стороны ещё остаётся для размаха кия.
Додано: Суб 11 вер, 2021 16:30
Якісь прям вологі більярдні мрії пішли)
Мансарда завжди була варіантом лише трохи краще підвалу. Класна штука на додаток до поверху внизу, але окремо в такому жити - це катування.
Я тільки цього літа пару місяців прожив в будинку де спальня була в мансарді, якщо спати то норм, але вдень хочеться звідти втекти, дах реально тисне.
Додано: Суб 11 вер, 2021 17:53
А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©
Виклали вже на загал)) - ну і правильно, якщо самі не купуєте це
Але, бачите по коментах - що, там де ви/ми бачимо потенціал/перспективи/успіх - інші, навіть, близько не підійдуть
Додано: Суб 11 вер, 2021 18:08
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
поэтому киевский бетон с 8% рентабельности это круто а Ирпенский с 12-14% ацтой.
вообще мансарды не люблю но эта удачная по краям комнаты где столбики 1,60 по центру 3м. До тех окон мы с риелторшей дотянуться не могли я приносил газоблок на который мы вставали чтобы его открыть.
спасибо за инфу, я не жил никогда в мансарде может чего то не понимаю.
Додано: Суб 11 вер, 2021 19:45
Re: Где лучше купить? ;)
От може якраз в цій мансарді і почував би себе краще кабінет стоматолога?(масажиста/костоправа/знахаря)
Додано: Суб 11 вер, 2021 20:11
сауна)
Додано: Суб 11 вер, 2021 22:11
Нє, затоплять сусідів знизу
|