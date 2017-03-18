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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 57585960
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 19:38

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  Hotab написав:А есть что-то в тех местах, но чуток ближе Ворзеля?? Естественно подороже.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/taunhaus-3-etazha-135m2-kotel-shtukaturka-teplyy-pol-otoplenie-IDLt8va.html

улица Киевская, думаю тауны возле леса поскольку это центральная улица и там уже давно все застроено.
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 10:39

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

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https://www.facebook.com/groups/irpin.d ... 532006479/
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