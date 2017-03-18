улица Киевская, думаю тауны возле леса поскольку это центральная улица и там уже давно все застроено.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 19:38
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
улица Киевская, думаю тауны возле леса поскольку это центральная улица и там уже давно все застроено.
Додано: Вів 14 вер, 2021 10:39
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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