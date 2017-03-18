RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 58596061>
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 19:38

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  Hotab написав:А есть что-то в тех местах, но чуток ближе Ворзеля?? Естественно подороже.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/taunhaus-3-etazha-135m2-kotel-shtukaturka-teplyy-pol-otoplenie-IDLt8va.html

улица Киевская, думаю тауны возле леса поскольку это центральная улица и там уже давно все застроено.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8589
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1540 раз.
Подякували: 2242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 10:39

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Зображення

https://www.facebook.com/groups/irpin.d ... 532006479/
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9809
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1308 раз.
Подякували: 2196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 11:55

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Зображення
Зображення

https://www.facebook.com/groups/irpin.d ... 205043445/
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9809
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1308 раз.
Подякували: 2196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 13:07

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Ситуація з заторами буде лише погіршуватись.
Бітки з США везуть повним ходом. Якщо здорожчає бензин - пересядуть на електромобілі.
Denik
 
Повідомлень: 980
З нами з: 23.02.09
Подякував: 248 раз.
Подякували: 584 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 16:39

для тех кто не любит пробки есть варианты

1. выезжать на полчаса раньше, например в 7:30 в это время пробок ещё нет
2. ездить электричкой.
Зображення
3. ездить самокатом Зображення
добавить изображение на фото
4. ездить мотоциклом
5. работать в Ирпене (работы навалом но вакансии однообразны)
6. работать удалённо

если не один из вариантов не подходит остаётся писать во всех соцсетях слёзные посты и героически страдать. Больная аудитория разнесёт ваши сопли на нужные интернет площадки. Ещё можно копировать сопли тех кому мало платят, у кого дети плохо учатся, у кого мужья бухают и изменяют, у кого неадекватные соседи, кого не устраивают цены и т.д.
У людей из проблем не только пробки, не ограничивайте себя, копируйте всё!
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8589
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1540 раз.
Подякували: 2242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 17:59

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Зображення

https://www.facebook.com/groups/irpin.d ... 015015664/
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9809
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1308 раз.
Подякували: 2196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 18:21

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Сначала вникни в суть того что ты копипастишь. Свет пропадает в тех жк которые застройщик не обеспечил подстанциями, то есть подключенных по "временным схемам". Всё равно что по стройкам войцеховского судить о всей киевской недвижимости. В моем жк свет не пропадал ни вчера ни сегодня.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8589
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1540 раз.
Подякували: 2242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 18:22


Ну по правде далеко не весь Ирпень, у знакомых кто там живет ни у кого свет не пропадал. Хотя, пишут, часто "моргает" по вечерам
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29982
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1276 раз.
Подякували: 7244 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 18:41

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Faceless написав:

Ну по правде далеко не весь Ирпень, у знакомых кто там живет ни у кого свет не пропадал. Хотя, пишут, часто "моргает" по вечерам
такие посты через день
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9809
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1308 раз.
Подякували: 2196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 18:43

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

vitaliian написав:Сначала вникни в суть того что ты копипастишь. Свет пропадает в тех жк которые застройщик не обеспечил подстанциями, то есть подключенных по "временным схемам". Всё равно что по стройкам войцеховского судить о всей киевской недвижимости. В моем жк свет не пропадал ни вчера ни сегодня.
напиши об этом автору поста - она за тебя очень порадуется, да и вообще все, с чем ты не согласен можешь сразу писать авторам - я ссылки для кого даю?
а людям, раздумыаающим над вопросом стоит ли покупать в ирпене подобная инфа будет явно не лишней
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9809
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1308 раз.
Подякували: 2196 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 58596061>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 8539, 8540, 8541
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
85402 12400038
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 вер, 2021 19:10
airmax78
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2136, 2137, 2138
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21371 3869133
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 вер, 2021 18:48
hume
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49637
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (19874)
15.09.2021 20:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.