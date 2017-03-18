улица Киевская, думаю тауны возле леса поскольку это центральная улица и там уже давно все застроено.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 19:38
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
улица Киевская, думаю тауны возле леса поскольку это центральная улица и там уже давно все застроено.
Додано: Вів 14 вер, 2021 10:39
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Додано: Сер 15 вер, 2021 11:55
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Додано: Сер 15 вер, 2021 13:07
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Ситуація з заторами буде лише погіршуватись.
Бітки з США везуть повним ходом. Якщо здорожчає бензин - пересядуть на електромобілі.
Додано: Сер 15 вер, 2021 16:39
для тех кто не любит пробки есть варианты
1. выезжать на полчаса раньше, например в 7:30 в это время пробок ещё нет
2. ездить электричкой.
3. ездить самокатом
4. ездить мотоциклом
5. работать в Ирпене (работы навалом но вакансии однообразны)
6. работать удалённо
если не один из вариантов не подходит остаётся писать во всех соцсетях слёзные посты и героически страдать. Больная аудитория разнесёт ваши сопли на нужные интернет площадки. Ещё можно копировать сопли тех кому мало платят, у кого дети плохо учатся, у кого мужья бухают и изменяют, у кого неадекватные соседи, кого не устраивают цены и т.д.
У людей из проблем не только пробки, не ограничивайте себя, копируйте всё!
Додано: Сер 15 вер, 2021 17:59
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Додано: Сер 15 вер, 2021 18:21
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Сначала вникни в суть того что ты копипастишь. Свет пропадает в тех жк которые застройщик не обеспечил подстанциями, то есть подключенных по "временным схемам". Всё равно что по стройкам войцеховского судить о всей киевской недвижимости. В моем жк свет не пропадал ни вчера ни сегодня.
Додано: Сер 15 вер, 2021 18:22
Ну по правде далеко не весь Ирпень, у знакомых кто там живет ни у кого свет не пропадал. Хотя, пишут, часто "моргает" по вечерам
Додано: Сер 15 вер, 2021 18:41
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
такие посты через день
Додано: Сер 15 вер, 2021 18:43
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
напиши об этом автору поста - она за тебя очень порадуется, да и вообще все, с чем ты не согласен можешь сразу писать авторам - я ссылки для кого даю?
а людям, раздумыаающим над вопросом стоит ли покупать в ирпене подобная инфа будет явно не лишней
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