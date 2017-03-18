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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 58596061
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 18:46

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  kingkongovets написав:а людям, раздумыаающим над вопросом стоит ли покупать в ирпене подобная инфа будет явно не лишней
не лишней будет объективная инфа, а не вопиющие крики тех кто влошился в орлан и других горе застройщиков. Зайди почитай что пишут в чатах проблемных строек Киева. Там про свет даже не мечтают. Или ты думаешь что проблемы только в Ирпене?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 18:53

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

vitaliian написав:
  kingkongovets написав:а людям, раздумыаающим над вопросом стоит ли покупать в ирпене подобная инфа будет явно не лишней
не лишней будет объективная инфа, а не вопиющие крики тех кто влошился в орлан и других горе застройщиков. Зайди почитай что пишут в чатах проблемных строек Киева. Там про свет даже не мечтают. Или ты думаешь что проблемы только в Ирпене?
ну так почему ты не напишешь авторам постов шо они врут?)
давай, рискни, я с удовольствием посмотрю как там тебя твои земляки с говном смешают, объективный ты наш)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 18:59

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  kingkongovets написав:ну так почему ты не напишешь авторам постов шо они врут?)
давай, рискни, я с удовольствием посмотрю как там тебя твои земляки с говном смешают, объективный ты наш)
где я написал что они врут?! они влошились в ненадежных застройщиков, которые сдали объекты без подключенных коммуникаций (то что работает подключено по временным схемам). Закон этого не запрещает, права собственности оформлены. Суд не найдёт в действиях такого застройщика состава преступления. Инвесторам идти жаловаться некуда, если застройщик исчезнет требовать коммуникаций вообще будет не у кого. В моем жк с начала года свет отключали целых 2 раза (оба летом).
vitaliian
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  #<1 ... 58596061
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