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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 58596061
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 18:46

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  kingkongovets написав:а людям, раздумыаающим над вопросом стоит ли покупать в ирпене подобная инфа будет явно не лишней
не лишней будет объективная инфа, а не вопиющие крики тех кто влошился в орлан и других горе застройщиков. Зайди почитай что пишут в чатах проблемных строек Киева. Там про свет даже не мечтают. Или ты думаешь что проблемы только в Ирпене?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 18:53

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

vitaliian написав:
  kingkongovets написав:а людям, раздумыаающим над вопросом стоит ли покупать в ирпене подобная инфа будет явно не лишней
не лишней будет объективная инфа, а не вопиющие крики тех кто влошился в орлан и других горе застройщиков. Зайди почитай что пишут в чатах проблемных строек Киева. Там про свет даже не мечтают. Или ты думаешь что проблемы только в Ирпене?
ну так почему ты не напишешь авторам постов шо они врут?)
давай, рискни, я с удовольствием посмотрю как там тебя твои земляки с говном смешают, объективный ты наш)
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 18:59

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  kingkongovets написав:ну так почему ты не напишешь авторам постов шо они врут?)
давай, рискни, я с удовольствием посмотрю как там тебя твои земляки с говном смешают, объективный ты наш)
где я написал что они врут?! они влошились в ненадежных застройщиков, которые сдали объекты без подключенных коммуникаций (то что работает подключено по временным схемам). Закон этого не запрещает, права собственности оформлены. Суд не найдёт в действиях такого застройщика состава преступления. Инвесторам идти жаловаться некуда, если застройщик исчезнет требовать коммуникаций вообще будет не у кого. В моем жк с начала года свет отключали целых 2 раза (оба летом).
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 19:49

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

vitaliian написав:
  kingkongovets написав:ну так почему ты не напишешь авторам постов шо они врут?)
давай, рискни, я с удовольствием посмотрю как там тебя твои земляки с говном смешают, объективный ты наш)
где я написал что они врут?! они влошились в ненадежных застройщиков, которые сдали объекты без подключенных коммуникаций (то что работает подключено по временным схемам). Закон этого не запрещает, права собственности оформлены. Суд не найдёт в действиях такого застройщика состава преступления. Инвесторам идти жаловаться некуда, если застройщик исчезнет требовать коммуникаций вообще будет не у кого. В моем жк с начала года свет отключали целых 2 раза (оба летом).
там в каментах самый сок, лень копипастить сюда, почитай и попустись
ну или напиши им, шо они все лошки, а у тебя все норм бгг
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 20:21

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  kingkongovets написав:ну или напиши им, шо они все лошки, а у тебя все норм бг
я никого лошками не считаю, наоборот сочувствую этим людям, недвижимость не айфон, она денег приличных стоит, зачем люди так сильно рискуют? Думаю из-за низкой финансовой грамотности. Я всех кого мог отговорил от инвестиций в стройки, люди не понимают какое кол-во нюансов их ждет, и сколько может косяков навылазить. Покупать только готовое и сданное не менее 3х лет назад. За этот период уже все косяки вылезут.

Недавно стою на шиномонтажке (той что напротив кладбища), подъезжает ко мне мужик на старом опеле, выходит и начинает расспрашивать про одного застройщика, оказывается он едет покупать квартиру по переуступке. Он вообще не понимал чем переуступка отличается от купли-продажи, как в многоэтажке подключаются коммуникации, что такое подстанция и всё остальное тоже. Он ехал покупать квартиру как покупают ботинки.

Каменты почитал, под тем постом... всего 40 каментов) в моей вайбер группе осбб новости куда меньшего масштаба собирают каментов побольше :D :D :D .
Зображення

нарот не в курсе что временная схема выгодна застройщику, продающему инвесторам э/э с наценкой 0,5-1грн, ну откуда им это знать? В это ж вникать надо. Как и в то чья земля под жк. Когда нибудь выползет крокодил Гена с документами на землю и будут жильцы платить ему 30 тыс аренды в месяц. А попробуют отсудить он им покажет документ что купил ту землю за 10 миллионов, и сдал в аренду застройщику, хотите откупите или компенсируйте :D
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 20:42

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

vitaliian написав:
  kingkongovets написав:ну или напиши им, шо они все лошки, а у тебя все норм бг
я никого лошками не считаю


да ну?

vitaliian написав:не лишней будет объективная инфа, а не вопиющие крики тех кто влошился


все остальное - блаблабла в пользу бедных

зы: шо ж ты не написал комментаторам, шо они влошились не туда?
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  #<1 ... 58596061
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