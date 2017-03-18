Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Додано: Сер 15 вер, 2021 20:21

kingkongovets написав: ну или напиши им, шо они все лошки, а у тебя все норм бг ну или напиши им, шо они все лошки, а у тебя все норм бг

я никого лошками не считаю, наоборот сочувствую этим людям, недвижимость не айфон, она денег приличных стоит, зачем люди так сильно рискуют? Думаю из-за низкой финансовой грамотности. Я всех кого мог отговорил от инвестиций в стройки, люди не понимают какое кол-во нюансов их ждет, и сколько может косяков навылазить. Покупать только готовое и сданное не менее 3х лет назад. За этот период уже все косяки вылезут.Недавно стою на шиномонтажке (той что напротив кладбища), подъезжает ко мне мужик на старом опеле, выходит и начинает расспрашивать про одного застройщика, оказывается он едет покупать квартиру по переуступке. Он вообще не понимал чем переуступка отличается от купли-продажи, как в многоэтажке подключаются коммуникации, что такое подстанция и всё остальное тоже. Он ехал покупать квартиру как покупают ботинки.Каменты почитал, под тем постом... всего 40 каментов) в моей вайбер группе осбб новости куда меньшего масштаба собирают каментов побольшенарот не в курсе что временная схема выгодна застройщику, продающему инвесторам э/э с наценкой 0,5-1грн, ну откуда им это знать? В это ж вникать надо. Как и в то чья земля под жк. Когда нибудь выползет крокодил Гена с документами на землю и будут жильцы платить ему 30 тыс аренды в месяц. А попробуют отсудить он им покажет документ что купил ту землю за 10 миллионов, и сдал в аренду застройщику, хотите откупите или компенсируйте