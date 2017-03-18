не лишней будет объективная инфа, а не вопиющие крики тех кто влошился в орлан и других горе застройщиков. Зайди почитай что пишут в чатах проблемных строек Киева. Там про свет даже не мечтают. Или ты думаешь что проблемы только в Ирпене?
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Додано: Сер 15 вер, 2021 18:46
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
не лишней будет объективная инфа, а не вопиющие крики тех кто влошился в орлан и других горе застройщиков. Зайди почитай что пишут в чатах проблемных строек Киева. Там про свет даже не мечтают. Или ты думаешь что проблемы только в Ирпене?
Додано: Сер 15 вер, 2021 18:53
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
ну так почему ты не напишешь авторам постов шо они врут?)
давай, рискни, я с удовольствием посмотрю как там тебя твои земляки с говном смешают, объективный ты наш)
Додано: Сер 15 вер, 2021 18:59
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
где я написал что они врут?! они влошились в ненадежных застройщиков, которые сдали объекты без подключенных коммуникаций (то что работает подключено по временным схемам). Закон этого не запрещает, права собственности оформлены. Суд не найдёт в действиях такого застройщика состава преступления. Инвесторам идти жаловаться некуда, если застройщик исчезнет требовать коммуникаций вообще будет не у кого. В моем жк с начала года свет отключали целых 2 раза (оба летом).
Додано: Сер 15 вер, 2021 19:49
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
там в каментах самый сок, лень копипастить сюда, почитай и попустись
ну или напиши им, шо они все лошки, а у тебя все норм бгг
Додано: Сер 15 вер, 2021 20:21
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
я никого лошками не считаю, наоборот сочувствую этим людям, недвижимость не айфон, она денег приличных стоит, зачем люди так сильно рискуют? Думаю из-за низкой финансовой грамотности. Я всех кого мог отговорил от инвестиций в стройки, люди не понимают какое кол-во нюансов их ждет, и сколько может косяков навылазить. Покупать только готовое и сданное не менее 3х лет назад. За этот период уже все косяки вылезут.
Недавно стою на шиномонтажке (той что напротив кладбища), подъезжает ко мне мужик на старом опеле, выходит и начинает расспрашивать про одного застройщика, оказывается он едет покупать квартиру по переуступке. Он вообще не понимал чем переуступка отличается от купли-продажи, как в многоэтажке подключаются коммуникации, что такое подстанция и всё остальное тоже. Он ехал покупать квартиру как покупают ботинки.
Каменты почитал, под тем постом... всего 40 каментов) в моей вайбер группе осбб новости куда меньшего масштаба собирают каментов побольше .
нарот не в курсе что временная схема выгодна застройщику, продающему инвесторам э/э с наценкой 0,5-1грн, ну откуда им это знать? В это ж вникать надо. Как и в то чья земля под жк. Когда нибудь выползет крокодил Гена с документами на землю и будут жильцы платить ему 30 тыс аренды в месяц. А попробуют отсудить он им покажет документ что купил ту землю за 10 миллионов, и сдал в аренду застройщику, хотите откупите или компенсируйте
Додано: Сер 15 вер, 2021 20:42
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
да ну?
все остальное - блаблабла в пользу бедных
зы: шо ж ты не написал комментаторам, шо они влошились не туда?
Додано: Сер 15 вер, 2021 21:16
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
как ты понимаешь например разницу между "инвалид" и "человек с инвалидностью"?
"Инвалид" это клеймо, недееспособного выброшенного на свалку человека. А "человек с инвалидностью" это индивид у которого есть определенные проблемы со здоровьем.
"влошиться" может кто угодно, даже ты, от тюрьмы и от сумы сам знаешь.
а "лошок" тот кто это делает постоянно. Разница как между насморком и 4й стадией онкологии. Объясняю тебе как маленькому ребёнку элементарные вещи.
Додано: Сер 15 вер, 2021 21:34
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
мне то зачем шото объяснять?)
повторяю - объясни людям, пишущим о том шо приходится по 80 минут добираться до академа про самокат
или тем кто пишет о проблемах с электроэнергией шо они влошились не туда, а у тебя все норм
вот тогда будешь герой, а пока ты просто смешон сг своими отмазками здесь
на этом дискуссию с тобой прекращаю, но об ирпенских проблемах буду держать в курсе)
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