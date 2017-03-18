Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Додано: Чет 16 вер, 2021 07:12

kingkongovets написав: мне то зачем шото объяснять?) мне то зачем шото объяснять?)

kingkongovets написав: повторяю - объясни людям, пишущим о том шо приходится по 80 минут добираться до академа про самокат

или тем кто пишет о проблемах с электроэнергией шо они влошились не туда, а у тебя все норм

вот тогда будешь герой, а пока ты просто смешон сг своими отмазками здесь повторяю - объясни людям, пишущим о том шо приходится по 80 минут добираться до академа про самокатили тем кто пишет о проблемах с электроэнергией шо они влошились не туда, а у тебя все нормвот тогда будешь герой, а пока ты просто смешон сг своими отмазками здесь

kingkongovets написав: на этом дискуссию с тобой прекращаю, но об ирпенских проблемах буду держать в курсе) на этом дискуссию с тобой прекращаю, но об ирпенских проблемах буду держать в курсе)

ты видимо чего то не понимаешь или прикидываешься. Если бы весь Ирпень постоянно сидел без света, уже бы перекрывали варшавку и новоирпенскую трассы, и об этом вещали все укросми. Как видишь такого нет, значит проблема сильно преувеличена и решается покупкой квартиры в нормальных жк с собственными тп. Ооблэнерго не собирается дарить людям тп. Кто это не понимает что такое тп и зачем они нужны там где массовая застройка, тот и страдает. У застройщика тоже нет желания покупать инвесторам тп за 1 лям грн.у меня нет привычки становиться героем на чужих проблемах. Кто ищет решение тот его находит путём не сложных умозаключений или в гугле, финанс юа кстати не плохо индексируется и гуглиться. За 5 минут можно попасть на эту ветку.Людям впадлу гуглить, впадлу встать в 6:30 чтобы выехать в 7:30 и доехать без пробок. Хотят спать до 7 утра чтобы в 8 всем дружненько встретиться на светофорах перед Академом, а потом раздувается на фейсбуках трахгедия про 80 минут в пробке. Не от большого ума каждый думает что только у него одного машина, остальные на работу хотят пешком.траффик в будний день в 7:30 (лично замерил)Даже подскажу что кроме света и пробок писать. парковок у многоэтажных жк и школ реально не хватает, садиков как грязи но частных от 8к в месяц, деревья падают на провода и машины, цена аренды квартир приближается к киевской (кто арендует по 8к квартиры хз).А аренда коммерции уже дороже разных борщаговок и куреневок. Нет велодорожек кроме парков. По вечерам на академе на маршрутку очередь.1я вишенка на торт, 80% покупателей Ирпенского бетона - Киевляне. Можешь постоять под любым нотариусом и спросить зачем они это всё покупают, рай же в Киеве а не здесь.2я вишенка коммерция в хорошем месте за 10уе/м сдалась на 4й день экспозиции. Строят много, а в хороших местах помещений дефицит.