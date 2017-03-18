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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 59606162
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 08:23

  kingkongovets написав:
vitaliian написав:2я вишенка коммерция в хорошем месте за 10уе/м сдалась на 4й день экспозиции


какая общая площадь?

30+ м2 не фасад. 500м от ц.рынка. Арендатор не то фитнес, не то школа танцев (я особо не вникал) Знаю что то помещение купили в 2020 по 650 уе/м2.
vitaliian
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