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Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 вер, 2021 08:23
kingkongovets написав:
vitaliian написав:2я вишенка коммерция в хорошем месте за 10уе/м сдалась на 4й день экспозиции
какая общая площадь?
30+ м2 не фасад. 500м от ц.рынка. Арендатор не то фитнес, не то школа танцев (я особо не вникал) Знаю что то помещение купили в 2020 по 650 уе/м2.
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vitaliian
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