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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 59606162
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 08:23

  kingkongovets написав:
vitaliian написав:2я вишенка коммерция в хорошем месте за 10уе/м сдалась на 4й день экспозиции


какая общая площадь?

30+ м2 не фасад. 500м от ц.рынка. Арендатор не то фитнес, не то школа танцев (я особо не вникал) Знаю что то помещение купили в 2020 по 650 уе/м2.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 10:26

  Telger написав:Gremirk
Имеется в виду ЖК Edeldorf Hills от застройщика ФУТУРА ХАТА?
Кто что знает, насколько перспективная недвижимость в плане инвестиций?

Были бы деньги, я бы инвестировал.
А так уже вложился в другую недвижимость.
Gremirk
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:27

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  vitaliian написав:впадлу встать в 6:30 чтобы выехать в 7:30 и доехать без пробок

Внезапно. :mrgreen:

А по мере того как траффик растет, и все больше и больше народу "выезжает пораньше", окно без пробок сдвигается все раньше. Альтернатива - выезжать позже, например после 10, но это доступно не только лишь всем.

Просыпаться в шесть утра, чтобы миновать пробки - это вынужденная мера тех, кто живет в пригороде, но это никак не про удобство
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:46

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Зображення

Задумался о пригороде. Есть хорошие варианты сейчас?
Вадим Жураковский
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