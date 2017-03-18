30+ м2 не фасад. 500м от ц.рынка. Арендатор не то фитнес, не то школа танцев (я особо не вникал) Знаю что то помещение купили в 2020 по 650 уе/м2.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 08:23
Додано: Чет 16 вер, 2021 10:26
Додано: Чет 16 вер, 2021 11:27
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Внезапно.
А по мере того как траффик растет, и все больше и больше народу "выезжает пораньше", окно без пробок сдвигается все раньше. Альтернатива - выезжать позже, например после 10, но это доступно не только лишь всем.
Просыпаться в шесть утра, чтобы миновать пробки - это вынужденная мера тех, кто живет в пригороде, но это никак не про удобство
Додано: Чет 16 вер, 2021 11:46
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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