30+ м2 не фасад. 500м от ц.рынка. Арендатор не то фитнес, не то школа танцев (я особо не вникал) Знаю что то помещение купили в 2020 по 650 уе/м2.
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Додано: Чет 16 вер, 2021 08:23
Додано: Чет 16 вер, 2021 10:26
Додано: Чет 16 вер, 2021 11:27
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Внезапно.
А по мере того как траффик растет, и все больше и больше народу "выезжает пораньше", окно без пробок сдвигается все раньше. Альтернатива - выезжать позже, например после 10, но это доступно не только лишь всем.
Просыпаться в шесть утра, чтобы миновать пробки - это вынужденная мера тех, кто живет в пригороде, но это никак не про удобство
Додано: Чет 16 вер, 2021 11:46
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Додано: Чет 16 вер, 2021 14:29
опять 25. В Киеве тоже не все рядом с работой живут. Посмотрите что на мостах утром делается. Пробки почти из всех спальников в центр. Если финансы позволяют жить в центре Киева (что здесь подаётся типа карго культа) зачем тогда вообще работать? А если не надо работать зачем жить в центре и нюхать выхлопные газы?
Пробки это карма тех кто вынужден ездить на работу. Я нашел себе занятие в Ирпене и с 2016г по утрам никуда не еду, или если в пределах Святошина-Лавины то на самокате (заряда хватает до Святошина и обратно).
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 16 вер, 2021 14:48, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 16 вер, 2021 14:37
так это точно такие же страдальцы. Но там хоть альтернатива в виде метро под домом у многих есть. Ну, и на ЛБ хоть немного работы есть. В Ирпене и Буче работать особо негде, разве что "удаленка". Но когда дело доходит до детей, понимаешь, что детей от школы/садика/ВУЗа особо не удалишь
Додано: Чет 16 вер, 2021 14:43
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Верите неквалифицированной работы в Ирпене навалом. К удаленке можете добавить свой бизнес, 90 тыс понаехов в голом поле им нужны школы, сады, магазины, кафешки, фитнес залы, аптеки, вело-прокаты, батуты, медицина, ветеринары, такси, собачьи корма, строители, автослесари, риелторы, нотариусы, заправщики, сантехники, продавцы, няни, парикмахеры всего не перечислишь.
Додано: Чет 16 вер, 2021 14:48
... и почему то за всем вышеуказанным они прутся в Киев..
Неделю назад зашел в кафешку в ЖК Чайки. Цены там, как будто с Пассажа переехали и ценник забыли поменять. Подафигел
Додано: Чет 16 вер, 2021 14:51
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Посоветуйте пожалуйста застройщика или комплекс, исходные данные - минимум метров 18-20 около того (студия), не цоколь, минимальные постоянные коммунальные платежи, местоположение Буча/Ирпень, близость ШРТ или остановки маршрутки.
Додано: Чет 16 вер, 2021 14:57
на этапе стройки я не рекомендую, многие мучаются потом. Если хотите большой закрытый двор без машин то жк фортуна, вчера там был очень красиво спортивные и детские площадки, ландшафтный дизайн. Наверное лучшее что есть в Ирпене.
На 2м месте Версаль парк. Но там двор запаркован, хотя есть футбольное поле, скамейки с фонтанами и много разной коммерции на 1х этажах. Если хотите квартиру с большой террасой то в жк Ютландия, но двора там нет вообще.
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