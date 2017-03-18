Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Додано: Чет 16 вер, 2021 14:29

Faceless написав: vitaliian написав: впадлу встать в 6:30 чтобы выехать в 7:30 и доехать без пробок впадлу встать в 6:30 чтобы выехать в 7:30 и доехать без пробок

Внезапно.



А по мере того как траффик растет, и все больше и больше народу "выезжает пораньше", окно без пробок сдвигается все раньше. Альтернатива - выезжать позже, например после 10, но это доступно не только лишь всем.



Просыпаться в шесть утра, чтобы миновать пробки - это вынужденная мера тех, кто живет в пригороде, но это никак не про удобство Внезапно.А по мере того как траффик растет, и все больше и больше народу "выезжает пораньше", окно без пробок сдвигается все раньше. Альтернатива - выезжать позже, например после 10, но это доступно не только лишь всем.Просыпаться в шесть утра, чтобы миновать пробки - это вынужденная мера тех, кто живет в пригороде, но это никак не про удобство

опять 25. В Киеве тоже не все рядом с работой живут. Посмотрите что на мостах утром делается. Пробки почти из всех спальников в центр. Если финансы позволяют жить в центре Киева (что здесь подаётся типа карго культа) зачем тогда вообще работать? А если не надо работать зачем жить в центре и нюхать выхлопные газы?Пробки это карма тех кто вынужден ездить на работу. Я нашел себе занятие в Ирпене и с 2016г по утрам никуда не еду, или если в пределах Святошина-Лавины то на самокате (заряда хватает до Святошина и обратно).