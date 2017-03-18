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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 60616263
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 15:14

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Посоветуйте пожалуйста застройщика или комплекс, исходные данные - минимум метров 18-20 около того (студия), не цоколь, минимальные постоянные коммунальные платежи, местоположение Буча/Ирпень, близость ШРТ или остановки маршрутки.
на этапе стройки я не рекомендую, многие мучаются потом. Если хотите большой закрытый двор без машин то жк фортуна, вчера там был очень красиво спортивные и детские площадки, ландшафтный дизайн. Наверное лучшее что есть в Ирпене.
На 2м месте Версаль парк. Но там двор и все вокруг полностью запарковано, на территории есть футбольное поле, скамейки с фонтанами и много разной коммерции на 1х этажах. Если хотите квартиру с большой террасой то вам в жк Ютландия 1 (ютландия 2 ещё на этапе стройки), но двора там нет вообще. Прямо возле жд вокзала жк централ хаус 5ти этажка с лифтом https://clck.ru/XaxRD

Спасибо, но не подходят по метражу.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:23

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  BIGor написав:Спасибо, но не подходят по метражу.
18-20м2 как раз в цоколе. А на этажах выше 1го мне такое не встречалось. В гостомеле белогородке сб бывает часто.
vitaliian
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