Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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BIGor написав:Посоветуйте пожалуйста застройщика или комплекс, исходные данные - минимум метров 18-20 около того (студия), не цоколь, минимальные постоянные коммунальные платежи, местоположение Буча/Ирпень, близость ШРТ или остановки маршрутки.
на этапе стройки я не рекомендую, многие мучаются потом. Если хотите большой закрытый двор без машин то жк фортуна, вчера там был очень красиво спортивные и детские площадки, ландшафтный дизайн. Наверное лучшее что есть в Ирпене. На 2м месте Версаль парк. Но там двор и все вокруг полностью запарковано, на территории есть футбольное поле, скамейки с фонтанами и много разной коммерции на 1х этажах. Если хотите квартиру с большой террасой то вам в жк Ютландия 1 (ютландия 2 ещё на этапе стройки), но двора там нет вообще. Прямо возле жд вокзала жк централ хаус 5ти этажка с лифтом https://clck.ru/XaxRD
BIGor написав:Посоветуйте пожалуйста застройщика или комплекс, исходные данные - минимум метров 18-20 около того (студия), не цоколь, минимальные постоянные коммунальные платежи, местоположение Буча/Ирпень, близость ШРТ или остановки маршрутки.
думаю c этим вопросом проще маякнуть мухе в личку)