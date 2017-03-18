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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 61626364>
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 15:14

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Посоветуйте пожалуйста застройщика или комплекс, исходные данные - минимум метров 18-20 около того (студия), не цоколь, минимальные постоянные коммунальные платежи, местоположение Буча/Ирпень, близость ШРТ или остановки маршрутки.
на этапе стройки я не рекомендую, многие мучаются потом. Если хотите большой закрытый двор без машин то жк фортуна, вчера там был очень красиво спортивные и детские площадки, ландшафтный дизайн. Наверное лучшее что есть в Ирпене.
На 2м месте Версаль парк. Но там двор и все вокруг полностью запарковано, на территории есть футбольное поле, скамейки с фонтанами и много разной коммерции на 1х этажах. Если хотите квартиру с большой террасой то вам в жк Ютландия 1 (ютландия 2 ещё на этапе стройки), но двора там нет вообще. Прямо возле жд вокзала жк централ хаус 5ти этажка с лифтом https://clck.ru/XaxRD

Спасибо, но не подходят по метражу.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:23

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  BIGor написав:Спасибо, но не подходят по метражу.
18-20м2 как раз в цоколе. В Ирпене на этажах выше 1го мне такое не встречалось. В гостомеле белогородке сб бывает часто.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 19:39

  BIGor написав:Посоветуйте пожалуйста застройщика или комплекс, исходные данные - минимум метров 18-20 около того (студия), не цоколь, минимальные постоянные коммунальные платежи, местоположение Буча/Ирпень, близость ШРТ или остановки маршрутки.

думаю c этим вопросом проще маякнуть мухе в личку)
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:38

  Прохожий написав:
  BIGor написав:Посоветуйте пожалуйста застройщика или комплекс, исходные данные - минимум метров 18-20 около того (студия), не цоколь, минимальные постоянные коммунальные платежи, местоположение Буча/Ирпень, близость ШРТ или остановки маршрутки.

думаю c этим вопросом проще маякнуть мухе в личку)

В принципе цели те же самые - 1-2 дня в месяц переночевать, порешать какие-то дела в Киеве, поэтому такие требования.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:48

  Прохожий написав:
  BIGor написав:Посоветуйте пожалуйста застройщика или комплекс, исходные данные - минимум метров 18-20 около того (студия), не цоколь, минимальные постоянные коммунальные платежи, местоположение Буча/Ирпень, близость ШРТ или остановки маршрутки.

думаю c этим вопросом проще маякнуть мухе в личку)

вот только "не цоколь" всю малину портит
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:01

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  BIGor написав:В принципе цели те же самые - 1-2 дня в месяц переночевать, порешать какие-то дела в Киеве, поэтому такие требования.
хм странные люди вложить 15 куе и платить каждый месяц 100 грн осбб чтобы 2р в месяц переночевать. Потом общее собрание решит собрать по 100 уе на забор и автоматику с каждого объекта недвижимости (видеокамеры, ремонт мопов, вооруженную охрану, детскую площадку, зоню барбекю, космодром и ещё что угодно) и вы снова и снова платите за то чем не пользуетесь. Не проще найти отель по приемлемой цене? 15-20м2 выше 1го этажа это неликвид. Захотите продать к вам год будут ходить на просмотры мечтатели, у которых денег 6 копеек, а амбиций на 100куе. Будете год в ней жить чтобы продать?
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 17 вер, 2021 15:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:06

  vitaliian написав:хм странные люди вложить 15 куе и платить каждый месяц 100 грн осбб чтобы 2р в месяц переночевать. Потом общее собрание решит собрать по 100 уе на забор и автоматику с каждого объекта недвижимости (видеокамеры, ремонт мопов, вооруженную охрану, детскую площадку, зоню барбекю, космодром и ещё что угодно) и вы снова и снова платите за то чем не пользуетесь. Не проще найти отель по приемлемой цене? 15-20м2 выше 1го этажа это неликвид. На 1м еще можно бизнесу сдать, если локация живая.

я тоже себе подумал, что у Флая арендовать на "ночь-две" разумнее.
Деньги просто хочется припарковать, полагаю.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:31

  sequence написав: я тоже себе подумал, что у Флая арендовать на "ночь-две" разумнее.
Деньги просто хочется припарковать, полагаю.
или у конговца на коврике.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 19:05

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:10

  vitaliian написав:
  BIGor написав:В принципе цели те же самые - 1-2 дня в месяц переночевать, порешать какие-то дела в Киеве, поэтому такие требования.
хм странные люди вложить 15 куе и платить каждый месяц 100 грн осбб чтобы 2р в месяц переночевать. Потом общее собрание решит собрать по 100 уе на забор и автоматику с каждого объекта недвижимости (видеокамеры, ремонт мопов, вооруженную охрану, детскую площадку, зоню барбекю, космодром и ещё что угодно) и вы снова и снова платите за то чем не пользуетесь. Не проще найти отель по приемлемой цене? 15-20м2 выше 1го этажа это неликвид. Захотите продать к вам год будут ходить на просмотры мечтатели, у которых денег 6 копеек, а амбиций на 100куе. Будете год в ней жить чтобы продать?

Отель 1000 грн минимум сутки стоит. Но и студия не 15 куе. А со студией еще можно экономить на обедах/завтраках. И всякие охранные системы/барбекю - вот не видел в дешманских комплексах. Мопы предполагаются должны быть новые в новострое. Короче надо просчитать все "+" и "-".
BIGor
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