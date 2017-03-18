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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:19
В гостомеле полноценная однуха была коллегой куплена на днях за 27. Если это кому-то интересно.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:45
Додано: П'ят 17 вер, 2021 22:01
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
в моем жк автоматические ворота, видеонаблюдение, альтанка на 12 человек, барбекю, большая детская площадка, домофоны. И на всё это скидывались отдельно. Справедливости ради ни альтанкой ни барбекю я ни разу не пользовался. В самокатной доступности есть куда более интересные места. Правда в моем жк квартиры и сдаются/продаются мгновенно. Столько плюшек есть только в версале, плюс стадион под сеткой, плюс фонтаны. У всех кого я приводил в версаль глаза из орбит выпадали. Хотя версаль тоже дешманский жк 850 уе на этапе стройки было.
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