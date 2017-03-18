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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:19

В гостомеле полноценная однуха была коллегой куплена на днях за 27. Если это кому-то интересно.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:45

  Hotab написав:В гостомеле полноценная однуха была коллегой куплена на днях за 27. Если это кому-то интересно.
новострой или совкошлак? ремонт или без? отопление какое?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 22:01

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  BIGor написав:И всякие охранные системы/барбекю - вот не видел в дешманских комплексах. Мопы предполагаются должны быть новые в новострое. Короче надо просчитать все "+" и "-".
в моем жк автоматические ворота, видеонаблюдение, альтанка на 12 человек, барбекю, большая детская площадка, домофоны. И на всё это скидывались отдельно. Справедливости ради ни альтанкой ни барбекю я ни разу не пользовался. В самокатной доступности есть куда более интересные места. Правда в моем жк квартиры и сдаются/продаются мгновенно. Столько плюшек есть только в версале, плюс стадион под сеткой, плюс фонтаны. У всех кого я приводил в версаль глаза из орбит выпадали. Хотя версаль тоже дешманский жк 850 уе на этапе стройки было.
vitaliian
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Повідомлень: 8626
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 23:10

  vitaliian написав:
  Hotab написав:В гостомеле полноценная однуха была коллегой куплена на днях за 27. Если это кому-то интересно.
новострой или совкошлак? ремонт или без? отопление какое?

Новострой. Индивидуальное.
Hotab
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Повідомлень: 4705
З нами з: 15.02.09
Подякував: 226 раз.
Подякували: 1359 раз.
 
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  #<1 ... 61626364
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