Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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vitaliian написав:kingkongovets я не буду лить грязь на тех кто её строил, бутафория правильное слово, но пусть хоть такая чем никакой. Строили её за твои налоги и ты бы мог поинтересоваться что это за недоразумение и с какой целью туда закопали твои деньги. Или ты только на форумах герой?
мне пофиг на тротуары в ирпень, просто не надо называть их «велодорожками» - кмда ее так не называет и таковой не считает - просто не надо выдавать одно за другое
"В проекте "Концепции развития велосипедной инфраструктуры в Киеве" предусмотрено, в частности, создание веломаршрута Ирпень – Киев, создание системы общественного велопроката и перехватывающих велосипедных пунктов. Также в наших планах – строительство канатной дороги (и мы ведем переговоры с потенциальными инвесторами), обустройство экскурсионно-обзорной башни, обустройство спортивно-рекреационной и пляжной зон на Трухановом острове", – сказал Кличко на Инвестиционном форуме Киева.
vitaliian написав:kingkongovets я не буду лить грязь на тех кто её строил, бутафория правильное слово, но пусть хоть такая чем никакой. Строили её за твои налоги и ты бы мог поинтересоваться что это за недоразумение и с какой целью туда закопали твои деньги. Или ты только на форумах герой?
мне пофиг на тротуары в ирпень, просто не надо называть их «велодорожками» - кмда ее так не называет и таковой не считает - просто не надо выдавать одно за другое
"В проекте "Концепции развития велосипедной инфраструктуры в Киеве" предусмотрено, в частности, создание веломаршрута Ирпень – Киев, создание системы общественного велопроката и перехватывающих велосипедных пунктов. Также в наших планах – строительство канатной дороги (и мы ведем переговоры с потенциальными инвесторами), обустройство экскурсионно-обзорной башни, обустройство спортивно-рекреационной и пляжной зон на Трухановом острове", – сказал Кличко на Инвестиционном форуме Киева.
ты вообще в состоянии понимать написанное? или ты уже не соображаешь шо постишь? ты понимаешь значение глагола «предусмотрено»? где там кличко называет ту тропинку «велодорожкой»? хотя вы и за нее ему руки должны целовать
kingkongovets не пытайся прикинутся дурачком, Кличко пафосно анонсирует велодорожку на Ирпень потом на его территории появляется недоразумение неизвестно кем и для каких целей построенное, чтобы люди пешком в Ирпень ходили? А где тогда обещанная велодорожка если это 5км тротуара? То есть Кличко песдун, анонсировал и не построил? Специально для тебя завтра напишу в мерию письмо с вопросом где обещанная велодорожка.
vitaliian написав:kingkongovets не пытайся прикинутся дурачком, Кличко пафосно анонсирует велодорожку на Ирпень потом на его территории появляется недоразумение неизвестно кем и для каких целей построенное, чтобы люди пешком в Ирпень ходили? А где тогда обещанная велодорожка если это 5км тротуара? То есть Кличко песдун, анонсировал и не построил? Специально для тебя завтра напишу в мерию письмо с вопросом где обещанная велодорожка.
блиин, ну ты и тормоз есть два факта - 1) кличко обещает в будущем построить велрдорожки, в том числе и в ирпень 2) город асфальтирует и приводит в порядок тропинку вдоль новоирпенской трассы
кто и когда назвал ту тропинку «велодорожкой»? пруф в студию
зы: заодно и про «обещанное» метро на троещину спроси, бгг ну ты и кадр, канешна
vitaliian написав:zРадио в киевскую область еще немного едут, в т.ч. Киевляне, есть инфа от знакомого рыла 80% покупателей Ирпенских квартир киевляне. Я 2 года назад писал что Ирпень недооценен, кто это понимает паркует деньги здесь. Хотя темпы прироста уже не те что были в 2015-2018
Ірпінь уже переоцінений, як на мене. Я дешевше купупував кавалірки в Києві біля ШРТ, чим би це було в Ірпені
Ну і всім, хто планує купити житло у місті буратін Ірпені, я наполегливо рекомендую вивчити питання підключення до комунікацій будинків, де ви хочете щось купити. Бо є небезпека, що у вас не буде газу (привіт ЖК Єсеніна), або замість каналізації - вигрібна яма (привіт, ЖК Нью-Йорк), або у вас замість 28 квартир буде 88 з комунікаціями на 28 квартир (привіт ЖК Новатор Ірпінь карплюка).
Ну і всім, хто планує купити житло у місті буратін Ірпені, я наполегливо рекомендую вивчити питання підключення до комунікацій будинків, де ви хочете щось купити. Бо є небезпека, що у вас не буде газу (привіт ЖК Єсеніна), або замість каналізації - вигрібна яма (привіт, ЖК Нью-Йорк), або у вас замість 28 квартир буде 88 з комунікаціями на 28 квартир (привіт ЖК Новатор Ірпінь карплюка).
100% где много строек там много и проблем, если в каком то городке одна стройка то и проблем будет всего раз-два. Ещё смотрите на расценки карманных жеков, у кое-кого 27грн метр, и поменять управляющую компанию нельзя.
Но есть и порядочные застройщики,
один через 6 лет после сдачи десятка высоток ЗА СВОИ деньги строит подстанцию за 0,9 млн гривен (я лично видел документы) хотя мог умыть руки и уехать. Подстанция на которой эти годы висели его жк перегружена и у людей уже были проблемы со светом А другие дерут с народа 5 грн за киловатт с чужих подстанций и кормят сказками