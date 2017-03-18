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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 64656667
Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 18:46

  kingkongovets написав:
vitaliian написав:kingkongovets я не буду лить грязь на тех кто её строил, бутафория правильное слово, но пусть хоть такая чем никакой. Строили её за твои налоги и ты бы мог поинтересоваться что это за недоразумение и с какой целью туда закопали твои деньги. Или ты только на форумах герой?
мне пофиг на тротуары в ирпень, просто не надо называть их «велодорожками» - кмда ее так не называет и таковой не считает - просто не надо выдавать одно за другое
тогда и кличку скажи чтобы не называл
https://www.google.com/amp/s/zn.ua/amp/ ... 1136_.html

"В проекте "Концепции развития велосипедной инфраструктуры в Киеве" предусмотрено, в частности, создание веломаршрута Ирпень – Киев, создание системы общественного велопроката и перехватывающих велосипедных пунктов. Также в наших планах – строительство канатной дороги (и мы ведем переговоры с потенциальными инвесторами), обустройство экскурсионно-обзорной башни, обустройство спортивно-рекреационной и пляжной зон на Трухановом острове", – сказал Кличко на Инвестиционном форуме Киева.
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Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 19:23

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

vitaliian написав:
  kingkongovets написав:
vitaliian написав:kingkongovets я не буду лить грязь на тех кто её строил, бутафория правильное слово, но пусть хоть такая чем никакой. Строили её за твои налоги и ты бы мог поинтересоваться что это за недоразумение и с какой целью туда закопали твои деньги. Или ты только на форумах герой?
мне пофиг на тротуары в ирпень, просто не надо называть их «велодорожками» - кмда ее так не называет и таковой не считает - просто не надо выдавать одно за другое
тогда и кличку скажи чтобы не называл
https://www.google.com/amp/s/zn.ua/amp/ ... 1136_.html

"В проекте "Концепции развития велосипедной инфраструктуры в Киеве" предусмотрено, в частности, создание веломаршрута Ирпень – Киев, создание системы общественного велопроката и перехватывающих велосипедных пунктов. Также в наших планах – строительство канатной дороги (и мы ведем переговоры с потенциальными инвесторами), обустройство экскурсионно-обзорной башни, обустройство спортивно-рекреационной и пляжной зон на Трухановом острове", – сказал Кличко на Инвестиционном форуме Киева.
ты вообще в состоянии понимать написанное?
или ты уже не соображаешь шо постишь?
ты понимаешь значение глагола «предусмотрено»?
где там кличко называет ту тропинку «велодорожкой»?
хотя вы и за нее ему руки должны целовать
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 19:28

kingkongovets не пытайся прикинутся дурачком, Кличко пафосно анонсирует велодорожку на Ирпень потом на его территории появляется недоразумение неизвестно кем и для каких целей построенное, чтобы люди пешком в Ирпень ходили? А где тогда обещанная велодорожка если это 5км тротуара? То есть Кличко песдун, анонсировал и не построил? Специально для тебя завтра напишу в мерию письмо с вопросом где обещанная велодорожка.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 19:48

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

vitaliian написав:kingkongovets не пытайся прикинутся дурачком, Кличко пафосно анонсирует велодорожку на Ирпень потом на его территории появляется недоразумение неизвестно кем и для каких целей построенное, чтобы люди пешком в Ирпень ходили? А где тогда обещанная велодорожка если это 5км тротуара? То есть Кличко песдун, анонсировал и не построил? Специально для тебя завтра напишу в мерию письмо с вопросом где обещанная велодорожка.
блиин, ну ты и тормоз
есть два факта -
1) кличко обещает в будущем построить велрдорожки, в том числе и в ирпень
2) город асфальтирует и приводит в порядок тропинку вдоль новоирпенской трассы

кто и когда назвал ту тропинку «велодорожкой»?
пруф в студию

зы: заодно и про «обещанное» метро на троещину спроси, бгг
ну ты и кадр, канешна
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Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 20:17

  flyman написав:
  vitaliian написав:zРадио в киевскую область еще немного едут, в т.ч. Киевляне, есть инфа от знакомого рыла 80% покупателей Ирпенских квартир киевляне. Я 2 года назад писал что Ирпень недооценен, кто это понимает паркует деньги здесь. Хотя темпы прироста уже не те что были в 2015-2018

Ірпінь уже переоцінений, як на мене.
Я дешевше купупував кавалірки в Києві біля ШРТ, чим би це було в Ірпені

54м2 за 23950 ннада?

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/evro-dv ... MIwNt.html
Это ж шара 2 кавалерки по 12куе в сданном доме с коммуникациями и документами
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Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 20:38

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

https://itvua.tv/news/v-irpeni-urochyst ... ly-1-foto/
В Ірпені урочисто відкрили новозбудований корпус школи №1 (фото)
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 18:25

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

https://www.facebook.com/1045238808/pos ... 207031678/

Ну і всім, хто планує купити житло у місті буратін Ірпені, я наполегливо рекомендую вивчити питання підключення до комунікацій будинків, де ви хочете щось купити. Бо є небезпека, що у вас не буде газу (привіт ЖК Єсеніна), або замість каналізації - вигрібна яма (привіт, ЖК Нью-Йорк), або у вас замість 28 квартир буде 88 з комунікаціями на 28 квартир (привіт ЖК Новатор Ірпінь карплюка).

:mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 19:12

  Faceless написав:https://www.facebook.com/1045238808/posts/10224105207031678/

Ну і всім, хто планує купити житло у місті буратін Ірпені, я наполегливо рекомендую вивчити питання підключення до комунікацій будинків, де ви хочете щось купити. Бо є небезпека, що у вас не буде газу (привіт ЖК Єсеніна), або замість каналізації - вигрібна яма (привіт, ЖК Нью-Йорк), або у вас замість 28 квартир буде 88 з комунікаціями на 28 квартир (привіт ЖК Новатор Ірпінь карплюка).

:mrgreen:
100% где много строек там много и проблем, если в каком то городке одна стройка то и проблем будет всего раз-два. Ещё смотрите на расценки карманных жеков, у кое-кого 27грн метр, и поменять управляющую компанию нельзя.

Но есть и порядочные застройщики,

один через 6 лет после сдачи десятка высоток ЗА СВОИ деньги строит подстанцию за 0,9 млн гривен (я лично видел документы) хотя мог умыть руки и уехать. Подстанция на которой эти годы висели его жк перегружена и у людей уже были проблемы со светом А другие дерут с народа 5 грн за киловатт с чужих подстанций и кормят сказками
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 20:24

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 11:12

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  vitaliian написав:кое-кого 27грн метр, и поменять управляющую компанию нельзя.

Как они это делают??!!!!
Просто жильцы не власныки?? Они в кредитах и не имеют права власности??
Почему они не формируют осбб и сбрасывают с себя УК? Реально не понимаю.
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