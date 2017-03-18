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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 65666768
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 14:54

  Hotab написав:
  vitaliian написав:кое-кого 27грн метр, и поменять управляющую компанию нельзя.

Как они это делают??!!!!
Просто жильцы не власныки?? Они в кредитах и не имеют права власности??
Почему они не формируют осбб и сбрасывают с себя УК? Реально не понимаю.

А земля под жк чья? А коммуникации все подключены? Пока квартиры не распроданы они висят на застройщике, таким образом у него 51% акций. Пока все коммуникации не подключены жители заложники. Почитайте форум жк нью йорк, как из жильцов застройщик котлеты делает. Даже видео на ютубе было как журналистов карманный жэк на все вопросы посылает в путешествие.
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 15:09

  Bobua написав:...І маю відчуття, що у повітрі ширяє відчуття краху.
Тривалого – який може й на десятиліття розтягнеться, але таки ж краху...
....

Брав за $1к/м2 в 18му році хрущ на печерську, 60го року побудови - для життя. За ці ж гроші міг взяти і новіше, але дружина вчепилася в "краєвиди" на центр міста. Живу. Глянув зараз - тепер воно коштує майже $2к/м2. Аж навіть щось ворухнулося "може продати - 100% прибутку за 3 роки - смачненько, а на віддаленці вже навчився працювати, центр міста вже не потрібний для життя". І пожалкував, що не вліз трішки в борги і не взяв 2-3тю квартири в цьому ж будинку (була можливість - продавали й пропонували за аналогічну ціну).

Коротше, вже півтора роки наврочений вами крах триває, здається. Ну, може і крашнеться, але відчути теє можете поки що тільки ви. Тому, люди, для життя купуйте по грошам тоді, коли можете, і там, де максимально зручно, а не максимально дешево. А мамкіних "наврочувальників" - не слухайте.
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:29

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

69м за 160к не отстаём от лучших домов Киева
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodaet ... MjDuh.html
vitaliian
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