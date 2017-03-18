Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Bobua написав:
...І маю відчуття, що у повітрі ширяє відчуття краху.
Тривалого – який може й на десятиліття розтягнеться, але таки ж краху...
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Брав за $1к/м2 в 18му році хрущ на печерську, 60го року побудови - для життя. За ці ж гроші міг взяти і новіше, але дружина вчепилася в "краєвиди" на центр міста. Живу. Глянув зараз - тепер воно коштує майже $2к/м2. Аж навіть щось ворухнулося "може продати - 100% прибутку за 3 роки - смачненько, а на віддаленці вже навчився працювати, центр міста вже не потрібний для життя". І пожалкував, що не вліз трішки в борги і не взяв 2-3тю квартири в цьому ж будинку (була можливість - продавали й пропонували за аналогічну ціну).
Коротше, вже півтора роки наврочений вами крах триває, здається. Ну, може і крашнеться, але відчути теє можете поки що тільки ви. Тому, люди, для життя купуйте по грошам тоді, коли можете, і там, де максимально зручно, а не максимально дешево. А мамкіних "наврочувальників" - не слухайте.