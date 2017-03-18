Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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vitaliian написав:кое-кого 27грн метр, и поменять управляющую компанию нельзя.
Как они это делают??!!!! Просто жильцы не власныки?? Они в кредитах и не имеют права власности?? Почему они не формируют осбб и сбрасывают с себя УК? Реально не понимаю.
А земля под жк чья? А коммуникации все подключены? Пока квартиры не распроданы они висят на застройщике, таким образом у него 51% акций. Пока все коммуникации не подключены жители заложники. Почитайте форум жк нью йорк, как из жильцов застройщик котлеты делает. Даже видео на ютубе было как журналистов карманный жэк на все вопросы посылает в путешествие.
Bobua написав:...І маю відчуття, що у повітрі ширяє відчуття краху. Тривалого – який може й на десятиліття розтягнеться, але таки ж краху... ....
Брав за $1к/м2 в 18му році хрущ на печерську, 60го року побудови - для життя. За ці ж гроші міг взяти і новіше, але дружина вчепилася в "краєвиди" на центр міста. Живу. Глянув зараз - тепер воно коштує майже $2к/м2. Аж навіть щось ворухнулося "може продати - 100% прибутку за 3 роки - смачненько, а на віддаленці вже навчився працювати, центр міста вже не потрібний для життя". І пожалкував, що не вліз трішки в борги і не взяв 2-3тю квартири в цьому ж будинку (була можливість - продавали й пропонували за аналогічну ціну).
Коротше, вже півтора роки наврочений вами крах триває, здається. Ну, може і крашнеться, але відчути теє можете поки що тільки ви. Тому, люди, для життя купуйте по грошам тоді, коли можете, і там, де максимально зручно, а не максимально дешево. А мамкіних "наврочувальників" - не слухайте.
Интересно, чего постеснялись выложить фото дома и двора? А также интересно, на той улице Чехова есть тротуар, или так и осталось сельская дорога?
Ещё ту чехова уже заасфальтировали и уже опять разбили в районе Ютландии. Тротуары там минимальные, выложены желтым кирпичем. Что там выше сильпо не знаю, давно там не был. Можно открыть панорамы ЛУНа жк чехов парк и посмотреть.