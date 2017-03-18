RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 66676869
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:55

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  vitaliian написав:Если не надо каждый день в Киев отличный вариант

Когда захочется из Киева притащить барышню домой, то по пути оба переходят)))
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4913
З нами з: 15.02.09
Подякував: 243 раз.
Подякували: 1386 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:25

  vitaliian написав:Хотаб https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodaet ... MIL2l.html

Если не надо каждый день в Киев отличный вариант

Не ну взагалі норм тема, якщо ти старий лендлорд-кровопивця з десятком підвалів в Києві. Огірки там посадити, нормальний інет провести і сидіти тут на форумі.

Мене більш цікавить, скільки приблизно там тільки по опаленню взимку йде при нинішньому газі?
zerocool
 
Повідомлень: 111
З нами з: 22.03.11
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:37

  Hotab написав:
  vitaliian написав:Если не надо каждый день в Киев отличный вариант

Когда захочется из Киева притащить барышню домой, то по пути оба переходят)))

Зачем вам оба? Наоборот романтика природа, цветочки, консервация, бассейн, можно хоть на 3 дня зависнуть. А ту что перехотела пинками из машины пусть назад пешком идет
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 04 жов, 2021 21:43, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8770
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1573 раз.
Подякували: 2284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:39

  zerocool написав:
  vitaliian написав:Хотаб https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodaet ... MIL2l.html

Если не надо каждый день в Киев отличный вариант

Не ну взагалі норм тема, якщо ти старий лендлорд-кровопивця з десятком підвалів в Києві. Огірки там посадити, нормальний інет провести і сидіти тут на форумі.

Мене більш цікавить, скільки приблизно там тільки по опаленню взимку йде при нинішньому газі?

Прикол частного дома что там можно организовать любой вид отопления, котел на твердом топливе, на мазуте, тепловой насос, ядерный реактор. А в квартире ничего нельзя кроме того что написано в проекте.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8770
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1573 раз.
Подякували: 2284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 22:04

vitaliian
Не, ну якщо без дитячих мрій про ядерне паливо? Топити-то можна чим завгодно, але газ в результаті якщо не найдешевше, то найзручніше точно. Там в будь-якому випадку вибір невеликий, брикети ага, можна і вугіллячко потягати.

Є один знайомий, хто пару останніх зим потопив в двоповерховому, і переїхав до Києва в квартирку в рази менше, зате в рази дешевше в опаленні.
zerocool
 
Повідомлень: 111
З нами з: 22.03.11
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 66676869
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yama і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 8647, 8648, 8649
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
86480 12709966
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 жов, 2021 21:45
zРадио
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2149, 2150, 2151
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21502 3936254
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 жов, 2021 20:30
RomaS
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49883
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98864)
04.10.2021 22:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.