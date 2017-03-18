Когда захочется из Киева притащить барышню домой, то по пути оба переходят)))
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Додано: Пон 04 жов, 2021 20:55
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Додано: Пон 04 жов, 2021 21:25
Не ну взагалі норм тема, якщо ти старий лендлорд-кровопивця з десятком підвалів в Києві. Огірки там посадити, нормальний інет провести і сидіти тут на форумі.
Мене більш цікавить, скільки приблизно там тільки по опаленню взимку йде при нинішньому газі?
Додано: Пон 04 жов, 2021 21:37
Зачем вам оба? Наоборот романтика природа, цветочки, консервация, бассейн, можно хоть на 3 дня зависнуть. А ту что перехотела пинками из машины пусть назад пешком идет
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 04 жов, 2021 21:43, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 04 жов, 2021 21:39
Прикол частного дома что там можно организовать любой вид отопления, котел на твердом топливе, на мазуте, тепловой насос, ядерный реактор. А в квартире ничего нельзя кроме того что написано в проекте.
Додано: Пон 04 жов, 2021 22:04
vitaliian
Не, ну якщо без дитячих мрій про ядерне паливо? Топити-то можна чим завгодно, але газ в результаті якщо не найдешевше, то найзручніше точно. Там в будь-якому випадку вибір невеликий, брикети ага, можна і вугіллячко потягати.
Є один знайомий, хто пару останніх зим потопив в двоповерховому, і переїхав до Києва в квартирку в рази менше, зате в рази дешевше в опаленні.
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