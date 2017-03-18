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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 66676869
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:55

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  vitaliian написав:Если не надо каждый день в Киев отличный вариант

Когда захочется из Киева притащить барышню домой, то по пути оба переходят)))
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:25

  vitaliian написав:Хотаб https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodaet ... MIL2l.html

Если не надо каждый день в Киев отличный вариант

Не ну взагалі норм тема, якщо ти старий лендлорд-кровопивця з десятком підвалів в Києві. Огірки там посадити, нормальний інет провести і сидіти тут на форумі.

Мене більш цікавить, скільки приблизно там тільки по опаленню взимку йде при нинішньому газі?
zerocool
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:37

  Hotab написав:
  vitaliian написав:Если не надо каждый день в Киев отличный вариант

Когда захочется из Киева притащить барышню домой, то по пути оба переходят)))

Зачем вам оба? Наоборот романтика природа, цветочки, консервация, бассейн, можно хоть на 3 дня зависнуть. А ту что перехотела пинками из машины пусть назад пешком идет
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 04 жов, 2021 21:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:39

  zerocool написав:
  vitaliian написав:Хотаб https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodaet ... MIL2l.html

Если не надо каждый день в Киев отличный вариант

Не ну взагалі норм тема, якщо ти старий лендлорд-кровопивця з десятком підвалів в Києві. Огірки там посадити, нормальний інет провести і сидіти тут на форумі.

Мене більш цікавить, скільки приблизно там тільки по опаленню взимку йде при нинішньому газі?

Прикол частного дома что там можно организовать любой вид отопления, котел на твердом топливе, на мазуте, тепловой насос, ядерный реактор. А в квартире ничего нельзя кроме того что написано в проекте.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 22:04

vitaliian
Не, ну якщо без дитячих мрій про ядерне паливо? Топити-то можна чим завгодно, але газ в результаті якщо не найдешевше, то найзручніше точно. Там в будь-якому випадку вибір невеликий, брикети ага, можна і вугіллячко потягати.

Є один знайомий, хто пару останніх зим потопив в двоповерховому, і переїхав до Києва в квартирку в рази менше, зате в рази дешевше в опаленні.
zerocool
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 06:23

  zerocool написав:vitaliian
Не, ну якщо без дитячих мрій про ядерне паливо? Топити-то можна чим завгодно, але газ в результаті якщо не найдешевше, то найзручніше точно. Там в будь-якому випадку вибір невеликий, брикети ага, можна і вугіллячко потягати.

Є один знайомий, хто пару останніх зим потопив в двоповерховому, і переїхав до Києва в квартирку в рази менше, зате в рази дешевше в опаленні.


За цену этого дома в Киеве разве что убитая гостинка на окраине или комната.

Газ метан на автозаправках уже дороже 30 грн за м3 и тот дом по ссылке выше кстати тоже газифицирован в отличии от большинства киевских квартир, где газа нет вообще, а отопление либо центральное либо своя котельная по диким тарифам.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:49

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

На 7-ме місце з 13-го піднявся Ірпінь у рейтингу авторитетного видання «Forbes”, експерти якого визначили найкращі міста для ведення бізнесу.
Інвестиційна привабливість Ірпеня вкотре підтвердилася найбільш позитивною динамікою розвитку серед усіх міст України, представлених у рейтингу.
Ірпінь впевнено - на першому місці по міграційнійній привабливості. Це означає, що люди зі всієї України хочуть жити саме в Ірпені і саме з нашим містом пов‘язують своє майбутнє.
Також ми лідируємо на всеукраїнському рівні по готовності до пандемії. Нагадаю, що наша команда єдиною в Україні одразу після початку епідемії реконструювала всього лише за 21 день інфекційне відділення міської лікарні. Наразі там все необхідне сучасне обладнання та висококласний ремонт, автоматизована киснева станція та нові апарати ШВЛ.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:00

  vitaliian написав:..Це означає, що люди зі всієї України хочуть жити саме в Ірпені і саме з нашим містом пов‘язують своє майбутнє...

падсталом )))
я бы аффтаров Форбса переселил в Ирпень и заставил наслаждаться.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:58

  sequence написав:
  vitaliian написав:..Це означає, що люди зі всієї України хочуть жити саме в Ірпені і саме з нашим містом пов‘язують своє майбутнє...

падсталом )))
я бы аффтаров Форбса переселил в Ирпень и заставил наслаждаться.
или страдать

Я зрозумів, чому пані Віталіана періодично пропадає з форуму))) по мірі відключення електроенергії в Ірпені)))
Вельми зручний пригород, нічого сказати)))
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