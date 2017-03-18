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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 67686970
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:18

  sequence написав:
  vitaliian написав:..Це означає, що люди зі всієї України хочуть жити саме в Ірпені і саме з нашим містом пов‘язують своє майбутнє...

падсталом )))
я бы аффтаров Форбса переселил в Ирпень и заставил наслаждаться.
или страдать

Лучше всех знают про Ирпень те кто там никогда не жил. Одна баба сказала "пробки" и теперь все повторяют как попугаи.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:52

  vitaliian написав:..
Лучше всех знают про Ирпень те кто там никогда не жил. Одна баба сказала "пробки" и теперь все повторяют как попугаи.

Согласен. На въезде в город повесить "Jedem das Seine" и тихо радоваться жизни
sequence
 
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