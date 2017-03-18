Лучше всех знают про Ирпень те кто там никогда не жил. Одна баба сказала "пробки" и теперь все повторяют как попугаи.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:18
Лучше всех знают про Ирпень те кто там никогда не жил. Одна баба сказала "пробки" и теперь все повторяют как попугаи.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:52
Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:32
Фраза которую нацисты размещали при входе в концлагеря здесь крайне неуместна, считайте что плевок в могилы безвинно погибшим, что не делает из вас умного человека. Только не пишите что вы другое имели в виду.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:43
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Это просто означает "каждому свое", чего истерики заводить то
Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:46
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Дозволю собі спростувати вашу думку. Жив в Ірпіні з 2013 по 2016 - 3 роки майже. З’їхав звідти, оскільки дорога з Лермонтова на Львівську площу - 30 км і з них 18 - проспект на ремонті. Нунах.
Але коли робили мости на Нивках і Святошино , було набагато легше, аніж зараз.
Все з досвіду.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:52
stas_rst Нанимал мебельный фургон почасово Ирпень Лукьяновка , жаль не включил регистратор, 30 минут до академа с учётом небольшой тягнучки и 60 минут с академа на лукьяновку. #опа с пробками как раз в Киеве, если вы не живёте рядом с работой вы всё равно где нибудь в неё станете.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:54
Приведите мне пример когда "каждому свое" на немецком писали над входом где либо ещё кроме концлагеря. Если у вас таких примеров нет, берем за основу мой, на немецком эта фраза общепризнанная ассоциация известных событий.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:05
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Я ніколи вас не коментував , оскільки сам жив в Ірпіні і його позитиви знаю. Однак! Для того, щоб зрозуміти природу корків на проспекті в години пік , потрібно дивитись не на час руху з Ірпеня до межі Києва зранку, оскільки їдуть у різний час ранку .
Потрібно дивитись , скільки машин створюють корки на виізді з Києва в Ірпінь в районі Академа-Агромата і прилеглих вулиць між 17 і 19, оскільки час повернення вужчий, якщо не літо і нема прогулянок вечірнім Києвом.
Тоді вам стане зрозуміло , хто о 7-10 ранку ставить проспект усім поперек горла.
ПС - Ірпінь дуже зручний для життя молодих і здорових. Якщо звідти виїжджати на вихідних. Усе інше - треш. Тому і з'їхав. Робота в центрі.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:15
stas_rst жду когда кто то создаст тему "район Киева где нет пробок" я с удовольствием её почитаю. Пока что все районы где я был тонут в пробках, потому что транспорта у народа стало сильно много.
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