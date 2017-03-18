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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 68697071>
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:18

  sequence написав:
  vitaliian написав:..Це означає, що люди зі всієї України хочуть жити саме в Ірпені і саме з нашим містом пов‘язують своє майбутнє...

падсталом )))
я бы аффтаров Форбса переселил в Ирпень и заставил наслаждаться.
или страдать

Лучше всех знают про Ирпень те кто там никогда не жил. Одна баба сказала "пробки" и теперь все повторяют как попугаи.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:52

  vitaliian написав:..
Лучше всех знают про Ирпень те кто там никогда не жил. Одна баба сказала "пробки" и теперь все повторяют как попугаи.

Согласен. На въезде в город повесить "Jedem das Seine" и тихо радоваться жизни
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:32

  sequence написав:
  vitaliian написав:..
Лучше всех знают про Ирпень те кто там никогда не жил. Одна баба сказала "пробки" и теперь все повторяют как попугаи.

Согласен. На въезде в город повесить "Jedem das Seine" и тихо радоваться жизни

Фраза которую нацисты размещали при входе в концлагеря здесь крайне неуместна, считайте что плевок в могилы безвинно погибшим, что не делает из вас умного человека. Только не пишите что вы другое имели в виду.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:43

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

vitaliian написав:
  sequence написав:
  vitaliian написав:..
Лучше всех знают про Ирпень те кто там никогда не жил. Одна баба сказала "пробки" и теперь все повторяют как попугаи.

Согласен. На въезде в город повесить "Jedem das Seine" и тихо радоваться жизни

Фраза которую нацисты размещали при входе в концлагеря здесь крайне неуместна, считайте что плевок в могилы безвинно погибшим, что не делает из вас умного человека. Только не пишите что вы другое имели в виду.
Это просто означает "каждому свое", чего истерики заводить то
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:46

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

vitaliian написав:
  sequence написав:
  vitaliian написав:..Це означає, що люди зі всієї України хочуть жити саме в Ірпені і саме з нашим містом пов‘язують своє майбутнє...

падсталом )))
я бы аффтаров Форбса переселил в Ирпень и заставил наслаждаться.
или страдать

Лучше всех знают про Ирпень те кто там никогда не жил. Одна баба сказала "пробки" и теперь все повторяют как попугаи.
Дозволю собі спростувати вашу думку. Жив в Ірпіні з 2013 по 2016 - 3 роки майже. З’їхав звідти, оскільки дорога з Лермонтова на Львівську площу - 30 км і з них 18 - проспект на ремонті. Нунах.
Але коли робили мости на Нивках і Святошино , було набагато легше, аніж зараз.
Все з досвіду.
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:52

stas_rst Нанимал мебельный фургон почасово Ирпень Лукьяновка , жаль не включил регистратор, 30 минут до академа с учётом небольшой тягнучки и 60 минут с академа на лукьяновку. #опа с пробками как раз в Киеве, если вы не живёте рядом с работой вы всё равно где нибудь в неё станете.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:54

  Faceless написав:это просто означает "каждому свое", чего истерики заводить то
Приведите мне пример когда "каждому свое" на немецком писали над входом где либо ещё кроме концлагеря. Если у вас таких примеров нет, берем за основу мой, на немецком эта фраза общепризнанная ассоциация известных событий.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:05

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

vitaliian написав:stas_rst Нанимал мебельный фургон почасово Ирпень Лукьяновка , жаль не включил регистратор, 30 минут до академа с учётом небольшой тягнучки и 60 минут с академа на лукьяновку. #опа с пробками как раз в Киеве, если вы не живёте рядом с работой вы всё равно где нибудь в неё станете.
Я ніколи вас не коментував , оскільки сам жив в Ірпіні і його позитиви знаю. Однак! Для того, щоб зрозуміти природу корків на проспекті в години пік , потрібно дивитись не на час руху з Ірпеня до межі Києва зранку, оскільки їдуть у різний час ранку .
Потрібно дивитись , скільки машин створюють корки на виізді з Києва в Ірпінь в районі Академа-Агромата і прилеглих вулиць між 17 і 19, оскільки час повернення вужчий, якщо не літо і нема прогулянок вечірнім Києвом.
Тоді вам стане зрозуміло , хто о 7-10 ранку ставить проспект усім поперек горла.
ПС - Ірпінь дуже зручний для життя молодих і здорових. Якщо звідти виїжджати на вихідних. Усе інше - треш. Тому і з'їхав. Робота в центрі.
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:15

stas_rst жду когда кто то создаст тему "район Киева где нет пробок" я с удовольствием её почитаю. Пока что все районы где я был по утрам/вечерам тонут в пробках, потому что транспорта у народа стало сильно много, ещё потому что ОТ далеко не идеален.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:25

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

по вечерам и выходным дням центр пустеет и сразу становится понятно, шо утренне-вечерние пробки создают жители окраин и пригородов - говорено уже 100500 раз
так же миллион раз уже сказано, шо жесткая политика властей по поводу стихийной и неоплаченной парковки сильно усложнит им жизнь и схема новострой в ипенях+ авто станет очень дорогой
зато жизнь в центральных районах станет гораздо комфортней и привлекательней
и разумеется дороже
kingkongovets
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