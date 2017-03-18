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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 68697071
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:32

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Обратил внимание, что на кладбищах машин немного.
Investor_K
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