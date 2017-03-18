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Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:32
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Обратил внимание, что на кладбищах машин немного.
Додано: Суб 09 жов, 2021 12:12
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Пишу з практики сьогодні : виїзд о 8 ранку із СофБорщаги на Лабораторний - 25 хв.
Повернення о 9.00 - 25 хв.
У будній день це мінімум 1.20 зранку, а то й довше.
Робіть висновки
Прицентралльний Київ в такий час їде на метро у будні, а бізнес - після 9 на авто. То хто робить усім каку ?
Ще раз - Ірпінь подобається, але з особистого досвіду транспорту більше не тільки через євро/амер битки і ковід. Передмістя за 7 років суттєво додало в цьому плані . Дуже суттєво. Першочергово через забудову полів. Через ту ж СБ їдуть і Святопетрівське, і Боярка і Вишневе, і інші епеня. Щодня спостерігаю треш.
Тому й планую зіхати максимально швидко.
Додано: Суб 09 жов, 2021 12:20
stas_rst когда съедите напишите решило ли это ВАШУ проблему с пробками. С Ирпеня и с Бучи через Ирпень едет реально много машин, если на новой трассе дтп за 10 минут пробка растягивается на километры.
Меня в своё время достало ездить на работу на 10:00 и я нашел работу со свободным графиком а потом вообще ушел в свой бизнес.
В Киеве бываю 1-2 раза в неделю, летом еду на самокате (там построили дорожку с боку от трассы) зимой греюсь в авто. Чистые электрички с интервалом 20-30 минут возможно решили бы проблему.
Не от хорошей жизни люди едут на работу на авто и в маршрутках. Не хочу никого обвинять но если растет население города, должна расти и вся инфраструктура в первую очередь транспортная.
Додано: Нед 10 жов, 2021 13:43
Де краще жити у передмісті Києва: Вишгород, Ірпінь, Софіївська Борщагівка
Додано: Нед 10 жов, 2021 13:53
автор плохо знает о чем пишет, как раз возле жд станций мало что есть, особенно в Буче. В Ирпене самая развитая инфраструктура напротив парка Центральный и вокруг центрального рынка.
амбулатории в ирпене как грязи кажется 7 штук, записываешься по интернету приходишь вовремя и никакой очереди нет. Если кто то пришел без записи это его проблема.
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