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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 68697071
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:32

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Обратил внимание, что на кладбищах машин немного.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 12:12

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

vitaliian написав:stas_rst жду когда кто то создаст тему "район Киева где нет пробок" я с удовольствием её почитаю. Пока что все районы где я был по утрам/вечерам тонут в пробках, потому что транспорта у народа стало сильно много, ещё потому что ОТ далеко не идеален.
Пишу з практики сьогодні : виїзд о 8 ранку із СофБорщаги на Лабораторний - 25 хв.
Повернення о 9.00 - 25 хв.
У будній день це мінімум 1.20 зранку, а то й довше.
Робіть висновки :)
Прицентралльний Київ в такий час їде на метро у будні, а бізнес - після 9 на авто. То хто робить усім каку ?
Ще раз - Ірпінь подобається, але з особистого досвіду транспорту більше не тільки через євро/амер битки і ковід. Передмістя за 7 років суттєво додало в цьому плані . Дуже суттєво. Першочергово через забудову полів. Через ту ж СБ їдуть і Святопетрівське, і Боярка і Вишневе, і інші епеня. Щодня спостерігаю треш.
Тому й планую зіхати максимально швидко.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 12:20

stas_rst когда съедите напишите решило ли это ВАШУ проблему с пробками. С Ирпеня и с Бучи через Ирпень едет реально много машин, если на новой трассе дтп за 10 минут пробка растягивается на километры.

Меня в своё время достало ездить на работу на 10:00 и я нашел работу со свободным графиком а потом вообще ушел в свой бизнес.

В Киеве бываю 1-2 раза в неделю, летом еду на самокате (там построили дорожку с боку от трассы) зимой греюсь в авто. Чистые электрички с интервалом 20-30 минут возможно решили бы проблему.

Не от хорошей жизни люди едут на работу на авто и в маршрутках. Не хочу никого обвинять но если растет население города, должна расти и вся инфраструктура в первую очередь транспортная.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 13:43

Де краще жити у передмісті Києва: Вишгород, Ірпінь, Софіївська Борщагівка
https://bzh.life/ua/gorod/bagatopoverho ... hagivkoyu/
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 13:53

  kingkongovets написав:Де краще жити у передмісті Києва: Вишгород, Ірпінь, Софіївська Борщагівка
https://bzh.life/ua/gorod/bagatopoverho ... hagivkoyu/

Інфраструктура рівномірно розподілена по Ірпеню, Бучі та Гостомелю, і зосереджена навколо залізничних станцій
автор плохо знает о чем пишет, как раз возле жд станций мало что есть, особенно в Буче. В Ирпене самая развитая инфраструктура напротив парка Центральный и вокруг центрального рынка.
Втім, місцеві мешканці жаліються на відсутність місць у державних школах і переповнені амбулаторії.
амбулатории в ирпене как грязи кажется 7 штук, записываешься по интернету приходишь вовремя и никакой очереди нет. Если кто то пришел без записи это его проблема.
vitaliian
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