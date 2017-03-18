Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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vitaliian написав:stas_rst жду когда кто то создаст тему "район Киева где нет пробок" я с удовольствием её почитаю. Пока что все районы где я был по утрам/вечерам тонут в пробках, потому что транспорта у народа стало сильно много, ещё потому что ОТ далеко не идеален.
Пишу з практики сьогодні : виїзд о 8 ранку із СофБорщаги на Лабораторний - 25 хв. Повернення о 9.00 - 25 хв. У будній день це мінімум 1.20 зранку, а то й довше. Робіть висновки Прицентралльний Київ в такий час їде на метро у будні, а бізнес - після 9 на авто. То хто робить усім каку ? Ще раз - Ірпінь подобається, але з особистого досвіду транспорту більше не тільки через євро/амер битки і ковід. Передмістя за 7 років суттєво додало в цьому плані . Дуже суттєво. Першочергово через забудову полів. Через ту ж СБ їдуть і Святопетрівське, і Боярка і Вишневе, і інші епеня. Щодня спостерігаю треш. Тому й планую зіхати максимально швидко.