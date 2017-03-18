Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Додано: Суб 09 жов, 2021 12:20

stas_rst когда съедите напишите решило ли это ВАШУ проблему с пробками. С Ирпеня и с Бучи через Ирпень едет реально много машин, если на новой трассе дтп за 10 минут пробка растягивается на километры.



Меня в своё время достало ездить на работу на 10:00 и я нашел работу со свободным графиком а потом вообще ушел в свой бизнес.



В Киеве бываю 1-2 раза в неделю, летом еду на самокате (там построили дорожку с боку от трассы) зимой греюсь в авто. Чистые электрички с интервалом 20-30 минут возможно решили бы проблему.



Не от хорошей жизни люди едут на работу на авто и в маршрутках. Не хочу никого обвинять но если растет население города, должна расти и вся инфраструктура в первую очередь транспортная.