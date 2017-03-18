Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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vitaliian написав:stas_rst жду когда кто то создаст тему "район Киева где нет пробок" я с удовольствием её почитаю. Пока что все районы где я был по утрам/вечерам тонут в пробках, потому что транспорта у народа стало сильно много, ещё потому что ОТ далеко не идеален.
Пишу з практики сьогодні : виїзд о 8 ранку із СофБорщаги на Лабораторний - 25 хв. Повернення о 9.00 - 25 хв. У будній день це мінімум 1.20 зранку, а то й довше. Робіть висновки Прицентралльний Київ в такий час їде на метро у будні, а бізнес - після 9 на авто. То хто робить усім каку ? Ще раз - Ірпінь подобається, але з особистого досвіду транспорту більше не тільки через євро/амер битки і ковід. Передмістя за 7 років суттєво додало в цьому плані . Дуже суттєво. Першочергово через забудову полів. Через ту ж СБ їдуть і Святопетрівське, і Боярка і Вишневе, і інші епеня. Щодня спостерігаю треш. Тому й планую зіхати максимально швидко.
Vlad442 написав:По поводу пригорода. У меня есть дом в пригороде, в элитном по старым стандартам месте, когда еще не было коттеджных поселков. Внезапно столкнулся с отсутствием сервиса и был этим шокирован. Многие городские жители, которые обсуждают счастье жить в пригороде не понимают, что привычный им сервис за городской чертой часто будет им недоступен. Не буду вдаваться в подробности. Может скорая не приехала "машина сломалась", может аварийка "мастер заболел", может такси "мы туда не ездим", может пожарные "нет бензина".
В ирпене есть почти все для покрытия ежедневных потребностей, может ассортимент развлечений меньше чем в Киеве, мало городских маршруток, нет эпицентра, выбора одежды особого тоже нет. Вот больницу 4х этажную добробут открыли. А супермаркетов больше 10 (только на моем районе в шаговой доступности их 7). Пригород пригороду рознь.
vitaliian написав:может ассортимент развлечений меньше чем в Киеве
90% населения Ирпеней (да и 75% населения Киева) этот ассортимент или не нужен, или не по средствам. Вспомнился Трибека (или как там был его ник) , который рассказывал, что какой-то определенный вид колбасы за 30 уе/кг есть только в Киеве, и потому надо жить там. Смищно.
Виталиан, будут интересные варианты домов в р-не Мила/Стоянка - бросайте)).
Hotab я ж не рыл откуда у меня интересные варианты? Базар продуктовый в ирпене плохой, мало бабок не только в карманах у покупателей но и за прилавками. Крч денег в Ирпене тратить не на что. Сколько вы там той колбасы едите, кило в неделю, я больше рыбу и пельмени люблю. По выходным весь ирпень тусит в лавине.
В стоянке уже дорогу сделали? Помню ночью в дождь там такую яму глубокую поймал, когда ещё не открыли новую трассу тудой ездил. Думал капец поддону кпп но ничего выдержала. Только демпферный шкиф генератора рассыпался .