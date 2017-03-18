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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 69707172
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 13:16

  Hotab написав:
  vitaliian написав:может ассортимент развлечений меньше чем в Киеве

90% населения Ирпеней (да и 75% населения Киева) этот ассортимент или не нужен, или не по средствам.
Будут интересные варианты домов в р-не Мила/Стоянка - бросайте)).

То ж Єпеня.
Причому - недорогі Єпеня.
Щоденні автокорки на Житомирській трасі, щоб в,їхати/виїхати в Київ - величезні.

Що там робити, в тій Мілі???
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 14:12

Frant Там можно жить в пятиэтажке и держать под окном козу, вы свою козу где держите?
vitaliian
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  #<1 ... 69707172
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