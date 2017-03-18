Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

То ж Єпеня.
Причому - недорогі Єпеня.
Щоденні автокорки на Житомирській трасі, щоб в,їхати/виїхати в Київ - величезні.
Що там робити, в тій Мілі???
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Додано: Сер 10 лис, 2021 13:16
То ж Єпеня.
Причому - недорогі Єпеня.
Щоденні автокорки на Житомирській трасі, щоб в,їхати/виїхати в Київ - величезні.
Що там робити, в тій Мілі???
Додано: Сер 10 лис, 2021 14:12
Frant Там можно жить в пятиэтажке и держать под окном козу, вы свою козу где держите?
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