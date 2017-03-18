То ж Єпеня.
Причому - недорогі Єпеня.
Щоденні автокорки на Житомирській трасі, щоб в,їхати/виїхати в Київ - величезні.
Що там робити, в тій Мілі???
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Додано: Сер 10 лис, 2021 13:16
То ж Єпеня.
Причому - недорогі Єпеня.
Щоденні автокорки на Житомирській трасі, щоб в,їхати/виїхати в Київ - величезні.
Що там робити, в тій Мілі???
Додано: Суб 13 лис, 2021 12:00
вроде как в 2023 году будет завершено строительства. Подробности точно не знаю, надо спрашивать у застройщика, можете на их сайте чекнуть инфу.
Додано: Пон 15 лис, 2021 13:10
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Я вам скажу так: я сейчас по работе часто в Киеве. Останавливаюсь в отеле на окраине города. Вы знаете, я в столицу (центр) порой неделю могу не ездить.
Так что вопрос: "а что делать в том Киеве?"
В Киеве работа. Но жить в Киеве и дышать 6-8 полосами автомобилей, нет не хочу.
О какой дороге речь? Это ж жиДомирская трасса. Она всегда отличная.
Додано: Пон 15 лис, 2021 13:15
Hotab там две стоянки одна что возле житомирской трассе, другая ближе к ирпеню которая так и называется стоянка-2 посмотрите по карте.
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