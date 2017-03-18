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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 69707172
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 13:16

  Hotab написав:
  vitaliian написав:может ассортимент развлечений меньше чем в Киеве

90% населения Ирпеней (да и 75% населения Киева) этот ассортимент или не нужен, или не по средствам.
Будут интересные варианты домов в р-не Мила/Стоянка - бросайте)).

То ж Єпеня.
Причому - недорогі Єпеня.
Щоденні автокорки на Житомирській трасі, щоб в,їхати/виїхати в Київ - величезні.

Що там робити, в тій Мілі???
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 12:00

  Gremirk написав:
  DimasEltsef написав:
  Telger написав:Gremirk
Имеется в виду ЖК Edeldorf Hills от застройщика ФУТУРА ХАТА?
Кто что знает, насколько перспективная недвижимость в плане инвестиций?

Товарищ недавно инвестировал. Долго решал, взвешивал все за и против. Решил, что это наиболее перспективный вариант.

Интересно. А когда заселяться будет?

вроде как в 2023 году будет завершено строительства. Подробности точно не знаю, надо спрашивать у застройщика, можете на их сайте чекнуть инфу.
DimasEltsef
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 13:10

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  Frant написав:Що там робити, в тій Мілі??

Я вам скажу так: я сейчас по работе часто в Киеве. Останавливаюсь в отеле на окраине города. Вы знаете, я в столицу (центр) порой неделю могу не ездить.
Так что вопрос: "а что делать в том Киеве?"
В Киеве работа. Но жить в Киеве и дышать 6-8 полосами автомобилей, нет не хочу.

  vitaliian написав:стоянке уже дорогу сделали?

О какой дороге речь? Это ж жиДомирская трасса. Она всегда отличная.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 13:15

Hotab там две стоянки одна что возле житомирской трассе, другая ближе к ирпеню которая так и называется стоянка-2 посмотрите по карте.
vitaliian
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  #<1 ... 69707172
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