То ж Єпеня.
Причому - недорогі Єпеня.
Щоденні автокорки на Житомирській трасі, щоб в,їхати/виїхати в Київ - величезні.
Що там робити, в тій Мілі???
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Додано: Сер 10 лис, 2021 13:16
То ж Єпеня.
Причому - недорогі Єпеня.
Щоденні автокорки на Житомирській трасі, щоб в,їхати/виїхати в Київ - величезні.
Що там робити, в тій Мілі???
Додано: Суб 13 лис, 2021 12:00
вроде как в 2023 году будет завершено строительства. Подробности точно не знаю, надо спрашивать у застройщика, можете на их сайте чекнуть инфу.
Додано: Пон 15 лис, 2021 13:10
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Я вам скажу так: я сейчас по работе часто в Киеве. Останавливаюсь в отеле на окраине города. Вы знаете, я в столицу (центр) порой неделю могу не ездить.
Так что вопрос: "а что делать в том Киеве?"
В Киеве работа. Но жить в Киеве и дышать 6-8 полосами автомобилей, нет не хочу.
О какой дороге речь? Это ж жиДомирская трасса. Она всегда отличная.
Додано: Пон 15 лис, 2021 13:15
Hotab то понятно, там две стоянки одна что возле житомирской трассе, другая ближе к ирпеню которая так и называется стоянка-2 посмотрите по карте. По самой стоянке дорог не было. И сомневаюсь что они появились стоянка это растянутое Богом забытое село с одной маршруткой раз в час
Мила пожалуй лучше выбор. По крайней мере она компактная у жит.трассы. вот допустим что то будете заказывать из Киева, вам в милу в 5 раз быстрее довезут чем в стоянкку, поэтому что где житомирская трасса знают все, а в стоянку только за большие деньги поедут.
А заказывать будете, потому что ни мебели ни стройматериалов ни там ни там не продается. Ну или в своей машине готовьтесь гипсокартон и диваны возить. Чем ближе трасса тем проще.
Додано: Суб 20 лис, 2021 10:13
Додано: Вів 23 лис, 2021 05:40
Додано: Сер 24 лис, 2021 01:25
Это что, менеджеры отдела продаж друг с другом на ветке переписываются?
Название темы внимательно читали-"Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве"!
Или Эделдорф уже к хрущам причислили?
А если, каким то чудом, среди вас завелся живой покупатель(что ввиду ваших текстов выглядит фантастикой), отвечу: коли есть страсть к риску, этот "дом на кладбище" покупать нужно было год или в крайнем случае пол-года назад. Сейчас уже ценовой поезд ушел. А по поводу всяких подробностей, стоит почитать обсуждение сей стройки на Домике. Там основные моменты достаточно освещены.
Додано: Вів 21 гру, 2021 14:27
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
ирпенские будни
больше в каментах
Додано: Вів 21 гру, 2021 19:07
Нарот повинен розуміти - до дешевого житла в Єпенях - слід ще докупити автомобіль, електрогенератор і цистерну бензина.
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