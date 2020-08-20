Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Додано: Пон 15 лис, 2021 13:15

Hotab то понятно, там две стоянки одна что возле житомирской трассе, другая ближе к ирпеню которая так и называется стоянка-2 посмотрите по карте. По самой стоянке дорог не было. И сомневаюсь что они появились стоянка это растянутое Богом забытое село с одной маршруткой раз в час



Мила пожалуй лучше выбор. По крайней мере она компактная у жит.трассы. вот допустим что то будете заказывать из Киева, вам в милу в 5 раз быстрее довезут чем в стоянкку, поэтому что где житомирская трасса знают все, а в стоянку только за большие деньги поедут.



А заказывать будете, потому что ни мебели ни стройматериалов ни там ни там не продается. Ну или в своей машине готовьтесь гипсокартон и диваны возить. Чем ближе трасса тем проще.