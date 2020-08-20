RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 70717273>
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 13:16

  Hotab написав:
  vitaliian написав:может ассортимент развлечений меньше чем в Киеве

90% населения Ирпеней (да и 75% населения Киева) этот ассортимент или не нужен, или не по средствам.
Будут интересные варианты домов в р-не Мила/Стоянка - бросайте)).

То ж Єпеня.
Причому - недорогі Єпеня.
Щоденні автокорки на Житомирській трасі, щоб в,їхати/виїхати в Київ - величезні.

Що там робити, в тій Мілі???
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22495
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1419 раз.
Подякували: 2351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 12:00

  Gremirk написав:
  DimasEltsef написав:
  Telger написав:Gremirk
Имеется в виду ЖК Edeldorf Hills от застройщика ФУТУРА ХАТА?
Кто что знает, насколько перспективная недвижимость в плане инвестиций?

Товарищ недавно инвестировал. Долго решал, взвешивал все за и против. Решил, что это наиболее перспективный вариант.

Интересно. А когда заселяться будет?

вроде как в 2023 году будет завершено строительства. Подробности точно не знаю, надо спрашивать у застройщика, можете на их сайте чекнуть инфу.
DimasEltsef
 
Повідомлень: 5
З нами з: 24.10.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 13:10

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  Frant написав:Що там робити, в тій Мілі??

Я вам скажу так: я сейчас по работе часто в Киеве. Останавливаюсь в отеле на окраине города. Вы знаете, я в столицу (центр) порой неделю могу не ездить.
Так что вопрос: "а что делать в том Киеве?"
В Киеве работа. Но жить в Киеве и дышать 6-8 полосами автомобилей, нет не хочу.

  vitaliian написав:стоянке уже дорогу сделали?

О какой дороге речь? Это ж жиДомирская трасса. Она всегда отличная.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6145
З нами з: 15.02.09
Подякував: 368 раз.
Подякували: 1566 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 13:15

Hotab то понятно, там две стоянки одна что возле житомирской трассе, другая ближе к ирпеню которая так и называется стоянка-2 посмотрите по карте. По самой стоянке дорог не было. И сомневаюсь что они появились стоянка это растянутое Богом забытое село с одной маршруткой раз в час

Мила пожалуй лучше выбор. По крайней мере она компактная у жит.трассы. вот допустим что то будете заказывать из Киева, вам в милу в 5 раз быстрее довезут чем в стоянкку, поэтому что где житомирская трасса знают все, а в стоянку только за большие деньги поедут.

А заказывать будете, потому что ни мебели ни стройматериалов ни там ни там не продается. Ну или в своей машине готовьтесь гипсокартон и диваны возить. Чем ближе трасса тем проще.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9797
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1710 раз.
Подякували: 2481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 10:13

  DimasEltsef написав:
  Gremirk написав:вроде как в 2023 году будет завершено строительства. Подробности точно не знаю, надо спрашивать у застройщика, можете на их сайте чекнуть инфу.

А есть у Зелені Вежі Печерська какой-то сайт или что, чтоб проверить эту информацию?
Gremirk
 
Повідомлень: 9
З нами з: 01.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 05:40

  Gremirk написав:А есть у Зелені Вежі Печерська какой-то сайт или что, чтоб проверить эту информацию?

Так и ищите в гугле ЖК Edeldorf Hills, застройщик Футура хата
DimasEltsef
 
Повідомлень: 5
З нами з: 24.10.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 01:25

  DimasEltsef написав:
  Gremirk написав:А есть у Зелені Вежі Печерська какой-то сайт или что, чтоб проверить эту информацию?

Так и ищите в гугле ЖК Edeldorf Hills, застройщик Футура хата


Это что, менеджеры отдела продаж друг с другом на ветке переписываются? :mrgreen:
Название темы внимательно читали-"Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве"!
Или Эделдорф уже к хрущам причислили? :lol:
А если, каким то чудом, среди вас завелся живой покупатель(что ввиду ваших текстов выглядит фантастикой), отвечу: коли есть страсть к риску, этот "дом на кладбище" покупать нужно было год или в крайнем случае пол-года назад. Сейчас уже ценовой поезд ушел. А по поводу всяких подробностей, стоит почитать обсуждение сей стройки на Домике. Там основные моменты достаточно освещены.
drevlyanin
 
Повідомлень: 707
З нами з: 01.04.20
Подякував: 347 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:27

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

ирпенские будни
больше в каментах

Зображення

https://www.facebook.com/groups/irpin.d ... 569101272/
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10192
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2316 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 19:07

  kingkongovets написав:ирпенские будни
больше в каментах

Зображення

https://www.facebook.com/groups/irpin.d ... 569101272/

Нарот повинен розуміти - до дешевого житла в Єпенях - слід ще докупити автомобіль, електрогенератор і цистерну бензина.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22495
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1419 раз.
Подякували: 2351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 22:29

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Зображення

https://www.facebook.com/groups/irpin.d ... 732210289/
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10192
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2316 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 70717273>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 9124, 9125, 9126
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
91253 13756004
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 гру, 2021 22:55
барабашов
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2166, 2167, 2168
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21672 4040049
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 гру, 2021 10:57
Bolt
Буча или Вышгород, куда лучше переехать? 1, 2
Помещик » Чет 20 сер, 2020 15:16
19 11098
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 22:15
fox767676

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2384)
21.12.2021 22:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.