Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

kingkongovets
А в чём там проблема?
Горят постоянно трансформаторы на подстанциях, которые рассчитывали на 10 МВт к примеру, а там висит 15?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 гру, 2021 22:50
kingkongovets
А в чём там проблема?
Горят постоянно трансформаторы на подстанциях, которые рассчитывали на 10 МВт к примеру, а там висит 15?
|