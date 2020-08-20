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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 70717273
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 22:50

kingkongovets
А в чём там проблема?
Горят постоянно трансформаторы на подстанциях, которые рассчитывали на 10 МВт к примеру, а там висит 15?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 05:39

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

барабашов написав:kingkongovets
А в чём там проблема?
Горят постоянно трансформаторы на подстанциях, которые рассчитывали на 10 МВт к примеру, а там висит 15?
не буду умничать, бо не специалист, просто констатирую факт, но думаю это далеко не единственное последствие массовой застройки частного сектора многоэтажками
вот тут еще

https://www.facebook.com/groups/5317919 ... 217502409/
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 07:45

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Однозначно хрущевка в Киеве, там и этажность ниже и школы и садики и магазины. Пригород это зло лютое, не заехать не выехать, выход из подъезда практически на дорогу с одной полосой, проблемы с электрикой, водой, канализацией, ...
Даже бесплатно не взял бы, так как это кошмар.
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 07:55

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

еще пригород, то уже частный сектор
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