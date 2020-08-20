kingkongovets
А в чём там проблема?
Горят постоянно трансформаторы на подстанциях, которые рассчитывали на 10 МВт к примеру, а там висит 15?
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Додано: Вів 21 гру, 2021 22:50
kingkongovets
А в чём там проблема?
Горят постоянно трансформаторы на подстанциях, которые рассчитывали на 10 МВт к примеру, а там висит 15?
Додано: Сер 22 гру, 2021 05:39
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
не буду умничать, бо не специалист, просто констатирую факт, но думаю это далеко не единственное последствие массовой застройки частного сектора многоэтажками
вот тут еще
Додано: Сер 22 гру, 2021 07:45
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Однозначно хрущевка в Киеве, там и этажность ниже и школы и садики и магазины. Пригород это зло лютое, не заехать не выехать, выход из подъезда практически на дорогу с одной полосой, проблемы с электрикой, водой, канализацией, ...
Даже бесплатно не взял бы, так как это кошмар.
Додано: Сер 22 гру, 2021 07:55
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
еще пригород, то уже частный сектор
Додано: Сер 22 гру, 2021 08:33
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Додано: Сер 22 гру, 2021 09:38
Cмішно читати.
Згідно радянських ГОСТів, термін експлуатації цегляних малоповерхових будинків - 130 років, панельних 90 років.
Збудовані вони в середині 1960-х і навіть в 1970-ті роки.
Ви ж неначе аудитор, за легендою.
Можете порахувати, скільки їм ще залишилось?
В Америці - більшість житла збудована ще давніше, початок-середина ХХ століття.
І нічого, стоїть, не падає.
Додано: Сер 22 гру, 2021 10:10
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Frant.
Сколько у Вас тех хрущей?
У меня 1. Тупо под аренду. За жилье не воспринимаю.
Додано: Сер 22 гру, 2021 11:06
Якщо взимку хоча б мінімально не опалювати всі кімнати, то цвіль та пліснява, особливо в середині зовнішніх кутів будинку, не забариться. Хіба що ці приміщення герметично зачинити та тримати там з літа дуже низьку вологість.
Що робити з зайвою площею: або продавати все-гарний попит був навесні ц.р. або реконструкція зі зменшенням площі-часом і сам про таке думаю . На другий поверх, не рідко буває що по кілька днів поспіль не піднімаюся.
Додано: Сер 22 гру, 2021 11:23
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Походу в хруще никто особо жить и не хочет
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