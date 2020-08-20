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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 71727374>
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 22:50

kingkongovets
А в чём там проблема?
Горят постоянно трансформаторы на подстанциях, которые рассчитывали на 10 МВт к примеру, а там висит 15?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 05:39

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

барабашов написав:kingkongovets
А в чём там проблема?
Горят постоянно трансформаторы на подстанциях, которые рассчитывали на 10 МВт к примеру, а там висит 15?
не буду умничать, бо не специалист, просто констатирую факт, но думаю это далеко не единственное последствие массовой застройки частного сектора многоэтажками
вот тут еще

https://www.facebook.com/groups/5317919 ... 217502409/
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 07:45

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Однозначно хрущевка в Киеве, там и этажность ниже и школы и садики и магазины. Пригород это зло лютое, не заехать не выехать, выход из подъезда практически на дорогу с одной полосой, проблемы с электрикой, водой, канализацией, ...
Даже бесплатно не взял бы, так как это кошмар.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 07:55

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

еще пригород, то уже частный сектор
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 08:33

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

  Примат написав:Однозначно хрущевка в Киеве

Кто считать умеет - тот посчитает, что хрущам уже по 50-60 лет. Если это панельные - то их срок служы вышел. Кирпичные еще простоят (наверное).
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 09:38

  BIGor написав:
  Примат написав:Однозначно хрущевка в Киеве

Кто считать умеет - тот посчитает, что хрущам уже по 50-60 лет. Если это панельные - то их срок служы вышел. Кирпичные еще простоят (наверное).

Cмішно читати.
Згідно радянських ГОСТів, термін експлуатації цегляних малоповерхових будинків - 130 років, панельних 90 років.
Збудовані вони в середині 1960-х і навіть в 1970-ті роки.
Ви ж неначе аудитор, за легендою.
Можете порахувати, скільки їм ще залишилось? :mrgreen:
В Америці - більшість житла збудована ще давніше, початок-середина ХХ століття. :mrgreen:
І нічого, стоїть, не падає. :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 10:10

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Frant.

Сколько у Вас тех хрущей?
У меня 1. Тупо под аренду. За жилье не воспринимаю.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 11:06

  Frant написав:
  Investor_K написав:Frant.

Сколько у Вас тех хрущей?
У меня 1. Тупо под аренду. За жилье не воспринимаю.

Я живу в приватному будинку, 330 м2. Опалюємо зимою три кімнати, електроенергією.
Інколи думаю - навіщо мені ця лишня площа? :roll:


Якщо взимку хоча б мінімально не опалювати всі кімнати, то цвіль та пліснява, особливо в середині зовнішніх кутів будинку, не забариться. Хіба що ці приміщення герметично зачинити та тримати там з літа дуже низьку вологість.
Що робити з зайвою площею: або продавати все-гарний попит був навесні ц.р. або реконструкція зі зменшенням площі-часом і сам про таке думаю :oops: . На другий поверх, не рідко буває що по кілька днів поспіль не піднімаюся.
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 11:23

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Походу в хруще никто особо жить и не хочет :D
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 11:38

  Investor_K написав:Походу в хруще никто особо жить и не хочет :D

Чому ж тоді радянське житло з 2018 - подорожчало на 50%????
Навіть в Єпенях, на Троєщині, на проспекті Науки чи Петропавлівській Борщагівці???
Frant
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