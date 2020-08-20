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Додано: Сер 22 гру, 2021 11:39
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
По поводу отключений света в Ирпене и не только-уже писал, что не редко хитросделанные местные застройщики не заморачиваются установкой отдельных ТП на свои многоэтажные "творения" в частном секторе, а подключают их в имеющиеся старые подубитые сети. Вот и результат: похолодало, "счастливые владельцы" новых метров повключали электрообогреватели=перегруз на линии и либо автомат на подстанции выбьет или в случае плохой затяжки контактов сгорит нафик. А то и трансформатор ласты склеит от старости. По итогу улица, а то и несколько, сидит без электричества.
Додано: Сер 22 гру, 2021 11:39
Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
Так везде подорожало. Точнее - бакс обесценился.
Додано: Сер 22 гру, 2021 11:47
Додано: Сер 22 гру, 2021 11:54
Киньте посилання на ці ГОСТИ з 90 років для панельних та 130 цегляних. Буде цікаво.
А от справжні строки служби.
Здания с каменными стенами из штучных камней или крупноблочные, колонны и столбы железобетонные или кирпичные, перекрытия железобетонные и деревянные
80 лет
Здания со стенами облегченной каменной кладки; колонны столбы кирпичные, железобетонные или деревянные, перекрытия железобетонные и деревянные
65 лет
Хрущи - это уже утиль.
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