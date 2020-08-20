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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 71727374
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 11:39

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

По поводу отключений света в Ирпене и не только-уже писал, что не редко хитросделанные местные застройщики не заморачиваются установкой отдельных ТП на свои многоэтажные "творения" в частном секторе, а подключают их в имеющиеся старые подубитые сети. Вот и результат: похолодало, "счастливые владельцы" новых метров повключали электрообогреватели=перегруз на линии и либо автомат на подстанции выбьет или в случае плохой затяжки контактов сгорит нафик. А то и трансформатор ласты склеит от старости. По итогу улица, а то и несколько, сидит без электричества.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 11:39

Re: Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве

Так везде подорожало. Точнее - бакс обесценился.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 11:47

  Investor_K написав:Походу в хруще никто особо жить и не хочет :D

Не перегибайте. Даже в стремных райончиках только сбросьте цену-найдется масса желающих и купить и арендовать. А уж в центре с руками оторвут.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 11:54

  Frant написав:
  BIGor написав:
  Примат написав:Однозначно хрущевка в Киеве

Кто считать умеет - тот посчитает, что хрущам уже по 50-60 лет. Если это панельные - то их срок служы вышел. Кирпичные еще простоят (наверное).

Cмішно читати.
Згідно радянських ГОСТів, термін експлуатації цегляних малоповерхових будинків - 130 років, панельних 90 років.
Збудовані вони в середині 1960-х і навіть в 1970-ті роки.
Ви ж неначе аудитор, за легендою.
Можете порахувати, скільки їм ще залишилось? :mrgreen:
В Америці - більшість житла збудована ще давніше, початок-середина ХХ століття. :mrgreen:
І нічого, стоїть, не падає. :mrgreen:

Киньте посилання на ці ГОСТИ з 90 років для панельних та 130 цегляних. Буде цікаво.
А от справжні строки служби.
https://uchebilka.ru/geografiya/69133/index.html
Здания с каменными стенами из штучных камней или крупноблочные, колонны и столбы железобетонные или кирпичные, перекрытия железобетонные и деревянные
80 лет
Здания со стенами облегченной каменной кладки; колонны столбы кирпичные, железобетонные или деревянные, перекрытия железобетонные и деревянные
65 лет
Хрущи - это уже утиль.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 13:25

  BIGor написав:
  Frant написав:
  BIGor написав:Cмішно читати.
Згідно радянських ГОСТів, термін експлуатації цегляних малоповерхових будинків - 130 років, панельних 90 років.
Збудовані вони в середині 1960-х і навіть в 1970-ті роки.
Ви ж неначе аудитор, за легендою.
Можете порахувати, скільки їм ще залишилось? :mrgreen:
В Америці - більшість житла збудована ще давніше, початок-середина ХХ століття. :mrgreen:
І нічого, стоїть, не падає. :mrgreen:

Киньте посилання на ці ГОСТИ з 90 років для панельних та 130 цегляних. Буде цікаво.
А от справжні строки служби.
https://uchebilka.ru/geografiya/69133/index.html
Здания с каменными стенами из штучных камней или крупноблочные, колонны и столбы железобетонные или кирпичные, перекрытия железобетонные и деревянные
80 лет
Здания со стенами облегченной каменной кладки; колонны столбы кирпичные, железобетонные или деревянные, перекрытия железобетонные и деревянные
65 лет
Хрущи - это уже утиль.


Якщо пан має кошти, він може міняти собі житло кожних 5 років. :mrgreen:

"Сталинки довоенные — 125 лет, нормативное время сноса — 2050-2070
Сталинки послевоенные — 150 лет, нормативное время сноса — 2095-2105
Кирпичные пятиэтажки — 100 лет, нормативное время сноса 2055-2070
Панельные и блочные 9-16 этажки — 100 лет, нормативное время сноса 2055-2080
Современные кирпичные и монолитные 125-150 лет
Современные панельные 100-120 лет
Современные блочные — 100 лет"

https://minfin.com.ua/blogs/manny34/115845/

https://www.gwd.ru/technology/poleznaya ... -kirpicha/
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:15

  Frant написав:Якщо пан має кошти, він може міняти собі житло кожних 5 років. :mrgreen:

"Сталинки довоенные — 125 лет, нормативное время сноса — 2050-2070
Сталинки послевоенные — 150 лет, нормативное время сноса — 2095-2105
Кирпичные пятиэтажки — 100 лет, нормативное время сноса 2055-2070
Панельные и блочные 9-16 этажки — 100 лет, нормативное время сноса 2055-2080
Современные кирпичные и монолитные 125-150 лет
Современные панельные 100-120 лет
Современные блочные — 100 лет"

https://minfin.com.ua/blogs/manny34/115845/

https://www.gwd.ru/technology/poleznaya ... -kirpicha/

Професор спалився на фейку
Примечание к публикации
К сожалению, точно установить источник большинства приведенных данных не удалось.
Де ГОСТ професор? Ще кинь посилання на тік-ток.
BIGor
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  #<1 ... 71727374
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