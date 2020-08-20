Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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По поводу отключений света в Ирпене и не только-уже писал, что не редко хитросделанные местные застройщики не заморачиваются установкой отдельных ТП на свои многоэтажные "творения" в частном секторе, а подключают их в имеющиеся старые подубитые сети. Вот и результат: похолодало, "счастливые владельцы" новых метров повключали электрообогреватели=перегруз на линии и либо автомат на подстанции выбьет или в случае плохой затяжки контактов сгорит нафик. А то и трансформатор ласты склеит от старости. По итогу улица, а то и несколько, сидит без электричества.
Кто считать умеет - тот посчитает, что хрущам уже по 50-60 лет. Если это панельные - то их срок служы вышел. Кирпичные еще простоят (наверное).
Cмішно читати. Згідно радянських ГОСТів, термін експлуатації цегляних малоповерхових будинків - 130 років, панельних 90 років. Збудовані вони в середині 1960-х і навіть в 1970-ті роки. Ви ж неначе аудитор, за легендою. Можете порахувати, скільки їм ще залишилось? В Америці - більшість житла збудована ще давніше, початок-середина ХХ століття. І нічого, стоїть, не падає.
Киньте посилання на ці ГОСТИ з 90 років для панельних та 130 цегляних. Буде цікаво. А от справжні строки служби. https://uchebilka.ru/geografiya/69133/index.html Здания с каменными стенами из штучных камней или крупноблочные, колонны и столбы железобетонные или кирпичные, перекрытия железобетонные и деревянные 80 лет Здания со стенами облегченной каменной кладки; колонны столбы кирпичные, железобетонные или деревянные, перекрытия железобетонные и деревянные 65 лет Хрущи - это уже утиль.
BIGor написав:Cмішно читати. Згідно радянських ГОСТів, термін експлуатації цегляних малоповерхових будинків - 130 років, панельних 90 років. Збудовані вони в середині 1960-х і навіть в 1970-ті роки. Ви ж неначе аудитор, за легендою. Можете порахувати, скільки їм ще залишилось? В Америці - більшість житла збудована ще давніше, початок-середина ХХ століття. І нічого, стоїть, не падає.
Киньте посилання на ці ГОСТИ з 90 років для панельних та 130 цегляних. Буде цікаво. А от справжні строки служби. https://uchebilka.ru/geografiya/69133/index.html Здания с каменными стенами из штучных камней или крупноблочные, колонны и столбы железобетонные или кирпичные, перекрытия железобетонные и деревянные 80 лет Здания со стенами облегченной каменной кладки; колонны столбы кирпичные, железобетонные или деревянные, перекрытия железобетонные и деревянные 65 лет Хрущи - это уже утиль.
Якщо пан має кошти, він може міняти собі житло кожних 5 років.
"Сталинки довоенные — 125 лет, нормативное время сноса — 2050-2070 Сталинки послевоенные — 150 лет, нормативное время сноса — 2095-2105 Кирпичные пятиэтажки — 100 лет, нормативное время сноса 2055-2070 Панельные и блочные 9-16 этажки — 100 лет, нормативное время сноса 2055-2080 Современные кирпичные и монолитные 125-150 лет Современные панельные 100-120 лет Современные блочные — 100 лет"
Frant написав:Якщо пан має кошти, він може міняти собі житло кожних 5 років.
"Сталинки довоенные — 125 лет, нормативное время сноса — 2050-2070 Сталинки послевоенные — 150 лет, нормативное время сноса — 2095-2105 Кирпичные пятиэтажки — 100 лет, нормативное время сноса 2055-2070 Панельные и блочные 9-16 этажки — 100 лет, нормативное время сноса 2055-2080 Современные кирпичные и монолитные 125-150 лет Современные панельные 100-120 лет Современные блочные — 100 лет"
ГОСТы, вернее ДСТУ (и СНиПы) пересмотрим, как нуна пересмотрим И будете дальше жить в теплом кирпичном хрущике, с паркетом и с окошком в ванной. Вот тока б хотелось заменить центральную канализацию, водопровод и электрику
BIGor написав:1. В США и Европе такие дома постепенно сносят. А в Европе капиталят. Смотри с 49 минуты - Парижский хрущь (кстати соц. жилье для нищих) и сравнивай со своим.
Фу цього мудака-кульбабку постити, після його пропагандистського фільму стало все зрозуміло і з рештою контенту.
BIGor написав:А чего я должен покупать за 100 куе неликвид 1950-хх годов?
Неправильно поняття "неліквід" використовуєте. Реальний неліквід зараз - великі площі, на них довго чекати на свого покупця, все маленьке і дешеве розлітається моментально, особливо якщо трохи скинути від ринку. Знову ж таки - все залежить від ціни.