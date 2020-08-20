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Где лучше купить квартиру -
пригород или хрущ в Киеве

Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 72737475
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 17:04

  BIGor написав:А чего я должен покупать за 100 куе неликвид 1950-хх годов?

Купляйте за 50 000 новобуд. :mrgreen:
Можливо, відомий бучанський програміст продасть вам свій підвал за 25 000.
Там вже є лінолеум і диван. :oops:

Взагалі, ці розмови типу "я - принц, подавайте мені білого коня і маєток на пагорбі. Який ще совкошлак, яка робоча конячка????" - зазвичай ведуть люди, які не здатні заробити навіть на той славетний підвал в Єпенях.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 17:55

  Frant написав:
  BIGor написав:А чего я должен покупать за 100 куе неликвид 1950-хх годов?

Купляйте за 50 000 новобуд. :mrgreen:
Можливо, відомий бучанський програміст продасть вам свій підвал за 25 000.
Там вже є лінолеум і диван. :oops:

Взагалі, ці розмови типу "я - принц, подавайте мені білого коня і маєток на пагорбі. Який ще совкошлак, яка робоча конячка????" - зазвичай ведуть люди, які не здатні заробити навіть на той славетний підвал в Єпенях.

Тупа в Вас логіка знову переходити на особистості. Де ГОСТ професор?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 18:22

  BIGor написав:
  Frant написав:
  BIGor написав:А чего я должен покупать за 100 куе неликвид 1950-хх годов?

Купляйте за 50 000 новобуд. :mrgreen:
Можливо, відомий бучанський програміст продасть вам свій підвал за 25 000.
Там вже є лінолеум і диван. :oops:

Взагалі, ці розмови типу "я - принц, подавайте мені білого коня і маєток на пагорбі. Який ще совкошлак, яка робоча конячка????" - зазвичай ведуть люди, які не здатні заробити навіть на той славетний підвал в Єпенях.

Тупа в Вас логіка знову переходити на особистості. Де ГОСТ професор?

А що, пан аудитор не може трохи напружитись і поритись в Інтернеті?
Думка, що цегляні багатоквартирні будови служать 50-70 років - абсолютно хибна.

https://morflot.su/srok-sluzhby-zdanija-gost/

Які ми гонорові! Якихось 30 років назад дірявий Жигуль і квартира в райцентрі була за щастя.

А зараз публіка крутить хвостом - давай їй Мерседес і новобуд 150 м2 в столиці, і за 5 копійок
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 21:32

А успіх завжди там, де... © ;)))

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